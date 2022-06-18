Як окупанти вивозять крадене зерно з України: журналісти показали масштаби

Росія продовжує вивозити український врожай і намагається продати його як власний. Відомо, що окупанти вкрали щонайменше пів мільйона тонн зерна. Журналісти показали масштаби та шляхи вивезення зерна з України.

Росія вивозить навіть те зерно, яке Україна мала би експортувати до Африки, Азії, країн Європи. Та все ж, більшість українського зерна залишається на окупованих росіянами морських портах.

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Журналісти "Схем" проаналізували супутникові знімки і показали масштаби, скільки зерна загарбники вже встигли вивезти з України.

Блокуючи можливість Україні експортувати зерно морем, окупанти водночас почали його красти і вивозити, щоб самим заробляти з цього. Вивозять з елеваторів окупованих територій Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей.



Окупанти відбирають зерно в аграріїв

Заступник голови громадської спілки "Всеукраїнська аграрна рада" Денис Марчук каже, що російські військові погрожували розправою аграріям, якщо б вони не погоджувались добровільно віддати.

Просто забирали б зерно, яке міститься на елеваторах, підганяючи свої автомобілі у приміщення, де воно зберігається, або завантажували на автомобілі, які рухались у напрямку тимчасово окупованого Криму,

– каже він.

У травні окупанти змінили тактику – тепер змушуючи аграріїв підписувати договори. Щоб таким чином вони намагаються легалізувати власні незаконні дії.

Ще один спосіб узаконити привласнення чужого зерна – так звана "націоналізація". Так, окупаційна "влада" видає "документи", відповідно до яких продукція та майно фермера "переходять у власність громади".

Як окупанти вивозять зерно

З окупованих територій зерно загарбники спершу вивозять переважно фурами у тимчасово окупований Крим або в напрямку Росії.

Більше того, окупанти навіть хизуються тим, що збільшився потік фур в бік півострова. І заявляють, що почали роботи з розширення пунктів пропуску з Херсонської та Запорізької областей.

Дивіться відео, як окупанти вивозять крадене зерно

"Сьогодні йде облаштування додаткових смуг пункту пропуску. Насипані вже майданчики. І найближчим часом тут почнеться огляд вантажних автомобілів", – кажуть експерти.

Журналісти "Схем" проаналізували супутникові знімки і побачили колони зерновозів, що тягнуться в бік Криму. Супутник Planet Labs фіксував їх протягом травня.

Наприклад, нижче показана дорога, яке веде з Запорізької області до півострова – через місто Чонгар.



Дорога, яке веде з Запорізької області до Криму / Фото "Схем"

Такі ж черги з фур у травні були біля пропускних пунктів міста Армянськ, до якого веде дорога з Херсонської області. Черги з вантажівок з’являються не тільки у бік Криму, а й у бік Херсону.

Транспортування фурами – це лише один із етапів вивезення російськими окупантами українського зерна. Далі його вантажать на судна в кримському порту.

Лише за травень, за допомогою супутникових знімків Planet Labs, до морського порту Севастополя прибуло 12 вантажних суден. З вимкнутими радарами вони підходили до причалу зернового терміналу Криму – "Авліта", який контролює Росія.

Якими кораблями вивозять крадене українське зерно:

2 травня в порт Севастополя зайшло російське судно "Матрос Позинич".

За тиждень, 9 травня, до причалу зернового терміналу пристав порівняно невеликий невідомий суховантаж.

13 травня біля "Авліти" помічений сирійський балкер Finikia.

18 травня вже вдруге до зернового терміналу зайшов російський суховантаж "Матрос Позинич". Там судно перебувало до 20 травня. 29 травня судно з’явилось на супутникових знімках в сирійському порту міста Латакія, де розвантажили українське зерно.

21 травня біля терміналу стало інше російське судно "Матрос Кошка". Завантажилось зерном і вийшло з Севастополя. Вказуючи портом призначення Ліван, попрямувало до Середземного моря.

25 травня до "Авліти" прибуло ще одне російське судно "Михайло Ненашев". Процедура повторилась: воно завантажилось зерном та попрямувало до Середземного моря.

27 травня супутник зафіксував біля "Авліти" невелике судно для насипних вантажів.

А 29 травня – вже сирійське судно Souria, що прибуло з турецького порту Іскендерун. Наступного дня біля нього стало ще одно невелике судно класу ріка-море, на яке завантажували зерно.

4 червня їх знову замінили два схожі за класом судна. Вони також прибули за зерном.

Журналісти вирішили підрахувати, скільки зерна за місяць таким чином могли вивезти окупанти – понад 180 тисяч тонн зерна, вартістю більше 2 мільярдів гривень.

Що про вивезення зерна кажуть в Росії

Нещодавно голова російського МЗС Сергій Лавров відреагував на запитання журналіста: "Ми займаємось реалізацією мети, яка була оголошена публічно: позбавити схід України від "тиску неонацистського режиму". А зерно може вільно транспортуватись в пункти призначення – з боку Росії ніяких перепон немає".

Водночас російський президент Володимир Путін заявив, що Україна блокує власні порти, що перешкоджає експорту зерна. Лідер Росії звинуватив Україну в тому, що наша країна буцімто замінувала Чорне море. Також він вкотре запропонував вивозити українське зерно через Білорусь.

Відео до теми – крадене зерно з України вже в сирійському порті, – CNN