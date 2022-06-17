Путін пропонує вивозити зерно через Білорусь

Таку цинічну думку Путін висловив під час одного з форумів у Росії, повідомляються російські ЗМІ. Путін переконує, що Росія не перешкоджає експорту зерна з України.

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Російський диктатор відкрито звинуватив Україну в тому, що вона замінувала Чорне море.

Що стосується спекуляцій на тему українського зерна. Ми не перешкоджаємо, заради Бога. Не ми ж замінували чорноморські порти. Нехай розміновують і вивозять,

– заявив він.