Заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік повідомив, що глобальна продовольча безпека перебуває під загрозою.

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Усе через вторгнення Росії в Україну, що зупинило експорт зерна та спричинило масовий дефіцит, а також різке зростання цін.

За словами Дмитра Сеніка, наразі Україна веде перемовини з країнами Балтії щодо створення третього коридору для експорту продовольства.

Проте він не повідомив подробиць, скільки зерна вже переміщено до таких країн, як Польща та Румунія, або ж – буде переміщено цими маршрутами.

Ці маршрути не ідеальні, тому що вони створюють певні вузькі місця, але ми робимо все можливе, щоб розробити ці маршрути,

– повідомив Дмитро Сенік.

Зазначимо, що Україна є четвертим за величиною експортером зерна у світі. На її території зберігається близько 30 мільйонів тонн зерна, яке країна намагається експортувати автомобільним, річковим та залізничним транспортом.

Що відомо про експорт зерна: останні новини

Історик Тімоті Снайдер наголосив на тому, що у Кремлі мають план голоду. І його намагаються реалізувати. І те, що зараз відбувається в Україні, один з етапів втілення у життя страшного задуму.

Голова Африканського союзу та президент Сенегалу Макі Салл закликав розмінувати українські порти для вивезення зерна до країн Африки. Стверджуючи, що нібито Володимир Путін пообіцяв не нападати. Речник МЗС України Олег Ніколенко відповів на цю заяву.

Росіяни намагаються пограбувати Україну та вивозять усе, що трапляється під руки. Особливий інтерес ворога прикутий до зерна – окупанти планують нажитися на продовольчій кризі.

В Україні в 2023 році може значно скоротитись урожай. Зокрема через те, що наша держава цього року втратила значну частку територій для посівів.

Росія готова провести у Стамбулі чотиристоронню зустріч щодо вивезення українського зерна. Водночас країна-агресорка цинічно відхрестилася від того, що саме її дії мають призвести до продовольчої кризи.

Російські загарбники цинічно крадуть українське зерно з тимчасово окупованих територій. Ба більше, вони вже не приховують це, а навпаки – публічно визнають. Про те, що до Криму з Запоріжжя вирушив потяг із зерном, написали у російських ЗМІ. Однак там вказали, що він перший, а це навряд відповідає дійсності.

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