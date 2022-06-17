Путин предлагает вывозить зерно через Беларусь

Такое циничное мнение Путин высказал на одном из форумов в России, сообщаются российские СМИ. Путин утверждает, что Россия не препятствует экспорту зерна из Украины.

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Российский диктатор откровенно обвинил Украину в том, что она заменяла Черное море.

Что касается спекуляций по теме украинского зерна. Мы не мешаем, ради Бога. Не мы же заменяли черноморские порты. Пусть разминируют и вывозят,

– заявил он.