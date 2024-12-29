Росіяни мають певні просування на фронті. Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Де просунувся ворог

Аналітики зазначили, що ворог просунувся біля Воздвиженки. Росія зосередила свої зусилля на східних напрямках. Зокрема, вона хоче повністю окупувати Донеччину.

Просування біля Воздвиженки: дивіться карту

Крім цього, просування росіян фіксували біля Новоєлизаветівки, Нововасилівки та Даченського, а також у Шевченку та Григорівці.

Росія просунулась біля Даченського: дивіться карту

Також відомо про просування російської армії в Торецьку та Неліпівці. Раніше речник ОСУВ "Хортиця" розповів, що в Торецьку точаться міські бої. Ситуація там постійно змінюється.

Просування в Торецьку: дивіться карту

Також нашим захисникам вдалося відкинути противника в Кругленькому.

Ситуація в Кругленькому: дивіться карту