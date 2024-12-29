Джеймс Аппатурай, который занимается обновлением стратегии НАТО по отслеживанию и сдерживанию гибридной войны сказал, что есть "реальная перспектива" того, что диверсия или поджог, спровоцированные Россией на территории Альянса, приведут к "значительным" потерям. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Атаки России достигают другого уровня

По словам чиновника, в НАТО должны четко понимать между собой и дать понять России, какой уровень боевых действий в "серой зоне" может спровоцировать ответ союзников. В частности, применение военной силы.

Аппатурай считает, что НАТО уже находится в ситуации, когда российские гибридные атаки по всей Европе, США и Канаде приближаются к уровню, который еще 5 лет назад был бы "абсолютно неприемлемым".

Особенно возросло количество косвенных действий, которые имеют масштабные последствия. В частности, говорится о перерезании жизненно важных подводных кабелей, диверсии против зданий и закладке зажигательных устройств в груз самолетов. Увеличение количества таких случаев заметили после начала полномасштабной войны против Украины.

Мы точно можем насчитать десятки. До 100 точно. Но есть еще много сорванных заговоров,

– сказал Аппатурай.

Это может привести к потерям

Он ответил на вопрос, может ли такая агрессия России перейти грань и спровоцировать войну НАТО и России. По словам чиновника, его беспокоит, что одна из этих атак, как я уже говорил, прорвется наружу в большом масштабе.

В свою очередь, это может привести к значительному количеству жертв или очень значительным экономическим убыткам.

И тогда мы не хотим оказаться в ситуации, когда мы не продумали, что делать дальше,

– объяснил он.

Его команда обновляет стратегию НАТО по пониманию, сдерживания и противодействия гибридной войне, которая последний раз была разработана в 2015 году, когда угроза была совсем другой.

Они составляют планы всех возможных гибридных атак со стороны России и других враждебных субъектов.

Обновленную политику должны принять на саммите в 2025 году.