Украина хочет увеличить экспорт вдвое
Соответствующую информацию на брифинге в Киеве озвучил президент Румынии Клаус Иоганнис, сообщает 24 канал. Виз отметил, что еще недавно транзит украинской продукции через Румынию не был очень велик.
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Теперь, по его словам, грузы, проходившие через румынскую границу, были большими. Президент Румынии сообщил, что транзит зерна в порту Констанца за последний месяц повысился в четыре раза.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга подтвердил данные своего румынского коллеги.
Мы увеличили транзит украинского зерна и продовольствия по Дунайскому пути,
– констатировал Зеленский.
В то же время, президент Украины сказал, что на встрече с румынским президентом и лидерами Франции, Германии и Италии проговаривали, как увеличить экспорт вдвое.
Украина ищет альтернативные пути для экспорта продукции
- Россия целенаправленно блокирует украинские порты в Черном море. Страна-агрессорка разместила в море свои корабли и заминировала Черное море. Поэтому Украина не может экспортировать зерно морским путем.
- Украинское правительство ищет альтернативные пути экспорта зерна. Заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник рассказал, что Украина разработала два маршрута для экспорта зерна .
- Украина может производить экспорт через территории Румынии и Польши. Также Сеник рассказал, что Украина ведет переговоры со странами Балтии по поводу создания третьего коридора для экспорта продовольствия.
- Отметим, что президент России Владимир Путин считает, что проблем с вывозом зерна из Украины не существует . Российский диктатор цинично предложил вывозить зерно через Белоруссию, с территории которой россияне бомбят украинские города и села.
- Президент Зеленский сообщал, что Украина ведет переговоры с Британией и Турцией , чтобы обеспечить вывоз зерна. Также участие в операции по разблокированию порта Одессы готова принять Франция .
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