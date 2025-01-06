Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
Смотрите также Харьковскую область вновь атаковали "Молнией": ранены трое полицейских
Куда движутся вражеские дроны
Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с Николаевщины!
Кривой Рог – в районе города вражеский БпЛА.
Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!
Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с Херсонщины.
Николаевская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с Херсонщины!
БПЛА в Херсонской области, движутся в северо-западном направлении.
БПЛА в Сумской области, движутся в западном и юго-западном направлениях.