Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

Смотрите также Харьковскую область вновь атаковали "Молнией": ранены трое полицейских

Куда движутся вражеские дроны

20:39, 6 января Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с Николаевщины!

20:27, 6 января Кривой Рог – в районе города вражеский БпЛА.

20:18, 6 января Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!

20:15, 6 января Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с Херсонщины.

19:52, 6 января Николаевская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с Херсонщины!

19:43, 6 января БПЛА в Херсонской области, движутся в северо-западном направлении.