Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
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Куди рухаються ворожі дрони
Кіровоградська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Миколаївщини!
Кривий Ріг – в районі міста ворожий БпЛА.
Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Херсонщини.
Миколаївська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Херсонщини!
БпЛА в Херсонській області, рухаються в північно-західному напрямку.
БпЛА в Сумській області, рухаються в західному та південно-західному напрямках.