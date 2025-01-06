Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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Куди рухаються ворожі дрони

20:39, 6 січня Кіровоградська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Миколаївщини!

20:27, 6 січня Кривий Ріг – в районі міста ворожий БпЛА.

20:18, 6 січня Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

20:15, 6 січня Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Херсонщини.

19:52, 6 січня Миколаївська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Херсонщини!

19:43, 6 січня БпЛА в Херсонській області, рухаються в північно-західному напрямку.