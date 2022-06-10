Франция настаивает, что ООН должна взять на себя лидерство в этом вопросе

В Елисейском дворце заявили, что Франция готова присоединиться к операции по снятию блокады порта в Одессе и поспособствовать законному вывозу украинского зерна.

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Советник президента Франции заявил, что его страна ведет переговоры, чтобы получить безопасный доступ в порт в Одессе.

Мы ведем переговоры со сторонами, чтобы состоялась операция, которая позволит получить безопасный доступ к Одесскому порту, то есть позволит судам пройти несмотря на то, что море заминировано,

– сказал советник Эммануэля Макрона.

В Макроне заявили, что продовольственная тема касается всех стран и лидером в этом вопросе должна выступить Организация Объединенных Наций.

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