Франція наполягає, що ООН повинна взяти на себе лідерство у цьому питанні

У Єлисейському палаці заявили, що Франція готова приєднатися до операції зі зняття блокади порту в Одесі та сприяти законному вивезенню українського зерна.

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Радник президента Франції заявив, що його країна веде переговори, щоб отримати безпечний доступ до порту в Одесі.

Ми ведемо переговори зі сторонами, щоб відбулася операція, яка дозволить отримати цілковито безпечний доступ до Одеського порту, тобто надасть змогу суднам пройти попри те, що море заміноване,

– сказав радник Еммануеля Макрона.

У Макрона заявили, що продовольча тема стосується всіх країн і лідером у цьому питання повинна виступити Організація Об'єднаних Націй.

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