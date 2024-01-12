Не потрібен буде навіть Путіну: чи довго Орбан зможе випробовувати терпіння ЄС

Єврокомісія зараз може піти на поступки Угорщині, щоб подолати її вето на пакет підтримки для України. Зокрема, у 2025 році Будапешту можуть надати право оцінювати, чи потребує Україна все ще грошей та, чи виконала вимоги для отримання допомоги від ЄС.

Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко сказав 24 Каналу, чому зараз ЄС намагається догодити прем'єр-міністру Віктору Орбану й вмовити його. Зазначимо, що за даними Politico, Угорщина готова зняти вето на пакет допомоги для України від ЄС, якщо фінансування переглядатимуть щороку.

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До чого призведе шантаж Орбана

Стратегія Орбана полягає в тому, щоб використовувати спільний бюджет усіх країн Європейського Союзу у своїх інтересах. Він шантажем, використовуючи своє право вето, наповнює власний бюджет коштом інших.

"Я думаю, чим далі Орбан буде йти цим шляхом, тим швидше еволюціонують правила в Євросоюзі. Тоді Орбан вже буде не потрібен навіть Владіміру Путіну", – додав Буряченко.

Чому ЄС йде на поступки Орбану

У Європейському Союзі рішення ухвалюються повним консенсусом. Лідери Євросоюзу бачать неконструктивність позиції Орбана, але є правила, згідно з якими Угорщина, як і будь-яка країна ЄС, має право вето.

Тому зараз говорять про реформування Європейського Союзу, зокрема, про переформатування з економічної конфедерації в безпековий блок, з вертикалізацією взаємовідносин в ЄС між конкретними країнами та Брюсселем для того, щоб зміцнити стрижневу взаємодію.

Також говорять про те, щоб хоча б щодо стратегічних питань не було права консенсусу, адже розуміють, що сьогодні вето накладає Угорщина, а завтра під впливом авторитарних режимів може бути будь-яка інша країна.

Для того, щоб унеможливити ці процеси, найближчими роками в Європейському Союзі й впроваджуватимуться зміни,

– мовив Буряченко.

На його думку, з Угорщиною працюватимуть, аби вона не заважала ухвалювати стратегічні рішення. Зокрема, йтимуть на поступки та пропрацьовуватимуть альтернативні варіанти, щоб розв'язати пріоритетні питання, наприклад, надання Україні 50 мільярдів євро.

"Найімовірніше, швидких рішень не буде, але країни Європейського Союзу готові знаходити ефективні рішення в інтересах України", – зазначив політолог.

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