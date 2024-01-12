Не нужен будет даже Путину: долго ли Орбан сможет испытывать терпение ЕС

Еврокомиссия сейчас может пойти на уступки Венгрии, чтобы преодолеть вето на пакет поддержки для Украины. В частности, в 2025 году Будапешту могут предоставить право оценивать, требует ли Украина все еще денег и выполнила ли требования для получения помощи от ЕС.

Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко сказал 24 Каналу, почему сейчас ЕС пытается угодить премьер-министру Виктору Орбану и уговорить его. Отметим, что по данным Politico, Венгрия готова снять вето на пакет помощи для Украины от ЕС, если финансирование будет пересматриваться каждый год.

Важно Нам есть что предлагать Венгрии: почему для Орбана выгоднее говорить с Украиной

К чему приведет шантаж Орбана

Стратегия Орбана состоит в том, чтобы использовать общий бюджет всех стран Европейского Союза в своих интересах. Он шантажом, используя свое право вето, наполняет собственный бюджет за счет других.

"Я думаю, чем дальше Орбан будет идти по этому пути, тем быстрее эволюционируют правила в Евросоюзе. Тогда Орбан уже будет не нужен даже Владимиру Путину", – добавил Буряченко.

Почему ЕС идет на уступки Орбану

В Европейском Союзе решения принимаются полным консенсусом. Лидеры Евросоюза видят не конструктивность позиции Орбана, но есть правила, по которым Венгрия, как и любая страна ЕС, имеет право вето.

Поэтому сейчас говорят о реформировании Европейского Союза, в частности, о переформатировании из экономической конфедерации в блок безопасности, с вертикализацией взаимоотношений в ЕС между конкретными странами и Брюсселем для того, чтобы укрепить стержневое взаимодействие.

Также говорят о том, чтобы хотя бы стратегические вопросы не имели права консенсуса, ведь понимают, что сегодня вето накладывает Венгрия, а завтра под влиянием авторитарных режимов может быть любая другая страна.

Для того чтобы предотвратить эти процессы, в ближайшие годы в Европейском Союзе и будут внедряться изменения,

– сказал Буряченко.

По его мнению, с Венгрией будут работать, чтобы она не мешала принимать стратегические решения. В частности, будут идти на уступки и будут прорабатывать альтернативные варианты, чтобы решить приоритетные вопросы, например предоставление Украине 50 миллиардов евро.

"Вероятнее всего, быстрых решений не будет, но страны Европейского Союза готовы находить эффективные решения в интересах Украины", – отметил политолог.

Орбан заблокировал предоставление Украине помощи от ЕС