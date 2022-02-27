Як Польща зустрічає українських біженців: фоторепортаж 24 каналу

Поки на кордоні України у західному напрямку твориться справжній колапс, поляки розгортають пункти волонтерської допомоги біженцям.

Польща активно приймає біженців, які виїжджають з України внаслідок підступного нападу Росії. Від учора, 26 лютого, на території країни діють спеціальні пункти допомоги для українців.

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Польща розгорнула пункти допомоги біженцям з України

Наразі скористатись послугами Державних прикордонних служб України можуть лише жінки та діти. Із 24 лютого чоловікам віком від 18 до 60 років виїзд за межі України заборонено указом президента про введення воєнного стану.



Польща створює пункти допомоги біженцям з України / Фото Ірина Бенцак, 24 канал



Українців частують теплим чаєм, кавою та свіжими стравами / Фото Ірина Бенцак, 24 канал

Після перетину кордону всі жінки з дітьми отримують інформаційну листівку для біженців з України. У ній можна дізнатись актуальну інформацію щодо безоплатного тимчасового проживання, пунктів харчування, медичної допомоги та місця для відпочинку. Біженців везуть спеціальними автобусами, обладнаними синіми проблисковими маячками та сиреною, від кордону у головні міста Польщі.



Автобуси доставляють біженців у головні міста / Фото Ірина Бенцак, 24 канал

Наразі місця для біженців розташовані в 16-ти населених пунктах: Вроцлав, Бидгощ, Люблін, Гожув Великопольський, Зелена Гура, Лодзь, Краків, Варшава, Жешув, Білосток, Гданськ, Катовіце, Кельце, Ольштин, Познань, Щецин. Детальну інформацію про допомогу можна дізнатись на офіційному сайті gov.pl.



Пункти допомоги біженцям / Фото Ірина Бенцак, 24 канал



Польща приймає біженців з України / Фото Ірина Бенцак, 24 канал

Волонтерський склад працює на повну, аби забезпечити всіх приїжджих необхідними продуктами, засобами гігієни, теплими та іншими необхідними речами. Помічники з Польщі та України заряджені патріотичним духом та гріються під українські гасла "Хто не скаче, той москаль".



У пунктах є все необхідне для біженців / Фото Ірина Бенцак, 24 канал

Журналістка 24 каналу поспілкувалась з однією волонтеркою та розпитала детальніше про пункти допомоги.

Хто ініціював та реалізував ідею створення пунктів допомоги для біженців з України?

– Конкретно дуже важко сказати. У Кракові, а я з Кракова, був мітинг на підтримку України, де роздавали картки та закликали записуватись на волонтерство. Нам надіслали посилання, де ми зареєструвалися. Так скликали людей по всій країні. Я знаю, що Краків також організував збір гуманітарної допомоги, як місто, для Львова.

Хто долучається до волонтерства?

– До волонтерства долучаються як поляки, так і українці. А іноді приєднуються громадяни Туреччини, вони навіть на страйках були. Взагалі, дуже багато допомоги і підтримки йде від поляків та багатьох інших.

Що мотивує вас бути зараз тут та допомогти?

– Чому я тут? Ну моя родина в Україні, я сумую за Україною, я люблю Україну, я українка до кісток. Я тримаю кулачки за наших військових. Я знаю, що, сидячи у Польщі й панікуючи, я не допоможу ані своїй родині, ані військовим. Тому я зі свого страху і стресу намагаюся зробити щось хороше і потужне. Роблю, що можу. Я хочу, щоб українці знали, що ми їх не покинемо, ми єднаємось, ми стоїмо за ними стіною.

Як волонтери допомагають біженцям / Фото Ірина Бенцак, 24 канал