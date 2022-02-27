Він зауважив, що наразі величезна кількість українців у різних куточках світу пропонують допомогу. Однак організовувати цей процес потрібно правильно, аби від щирого бажання було якомога більше користі.

Важливо Росіяни рвуться до столиці України з різних напрямків

Любі мої українці – від США, Канади до Австралії, Ізраїлю, Європи – усі, хто обриває телефони українським волонтерам. По-перше, дякую за вашу активність та жертовність. Проте ви телефонуєте по одному і ми не встигаємо опрацьовувати ваші запити. Так не робиться. Організовуйтеся на місцях та зводьте докупи ваші спроможності і можливості, –

сказав Притула.

Він наголосив, що це можна робити через спілки та об'єднання. Зокрема, Сергій звернувся з проханням допомогти до Світового конгресу українців.

Що зробити

Українцям по всьому світу, які бажають допомогти, радять розділяти спроможності:

медицина;

амуніція;

бронежилети;

каски;

дрони;

та інше.

Усе це наразі в Україну можна завезти через Польщу. Звозити зібране найкраще ближче до Шегинів, тож логістичні центри та склади потрібно створювати у Перемишлі, Жешуві. Фури підганятимуться під кордон, вони прямуватимуть через зелений коридор. З Львова та Івано-Франківська отриману допомогу відправлятимуть туди, де це найбільш необхідно.

Звернення Сергія Притули: дивіться відео