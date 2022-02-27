Он отметил, что сейчас огромное количество украинцев в разных уголках мира предлагают помощь. Однако организовывать этот процесс нужно правильно, чтобы от искреннего желания было как можно больше пользы.
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Дорогие мои украинцы – от США, Канады до Австралии, Израиля, Европы – все, кто обрывает телефоны украинским волонтерам. Во-первых, спасибо за вашу активность и жертвенность. Однако вы звоните по одному и мы не успеваем обрабатывать ваши запросы. Так не делается. Организуйтесь на местах и возводите вместе ваши способности и возможности,
– сказал Притула.
Он подчеркнул, что это можно делать через союзы и объединения. В частности, он обратился с просьбой помочь к Всемирному конгрессу украинцев.
Что сделать
Украинцам по всему миру, которые желают помочь, советуют разделять способности:
- медицина;
- амуниция;
- бронежилеты;
- каски;
- дроны;
- и прочее.
Все это сейчас в Украину можно завезти через Польшу. Свозить собранное лучше всего ближе к Шегинам, поэтому логистические центры и склады нужно создавать в Перемышле, Жешуве. Фуры будут подгоняться под границу, они будут следовать через зеленый коридор. Из Львова и Ивано-Франковска полученную помощь будут отправлять туда, где это наиболее необходимо.
Обращение Сергея Притулы: смотрите видео
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