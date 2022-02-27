Как Польша встречает украинских беженцев: фоторепортаж 24 канала

Пока на границе Украины в западном направлении творится настоящий коллапс, поляки разворачивают пункты волонтерской помощи беженцам.

Польша активно принимает беженцев, выезжающих из Украины в результате коварного нападения России. Со вчера, 26 февраля, на территории страны действуют специальные пункты помощи для украинцев.

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Польша развернула пункты помощи беженцам из Украины

Сейчас воспользоваться услугами государственных пограничных служб Украины могут только женщины и дети. С 24 февраля мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезд за пределы Украины запрещен указом президента о введении военного положения.

Польша создает пункты помощи беженцам из Украины / Фото Ирина Бенцак, 24 канал

Украинцев угощают теплым чаем, кофе и свежими блюдами / Фото Ирина Бенцак, 24 канал

После пересечения границы все женщины с детьми получают информационную листовку для беженцев из Украины. В ней можно узнать актуальную информацию по поводу бесплатного временного проживания, пунктов питания, медицинской помощи и места для отдыха. Беженцев везут на специальных автобусах, оборудованных синими проблесковыми маячками и сиреной, от границы в главные города Польши.

Автобусы доставляют беженцев в главные города / Фото Ирина Бенцак, 24 канал

Сейчас места для беженцев расположены в 16-ти населенных пунктах: Вроцлав, Быдгощ, Люблин, Гожув Великопольский, Зелена Гура, Лодзь, Краков, Варшава, Жешув, Белосток, Гданьск, Катовице, Кельце Ольштын, Познань, Щецин. Подробную информацию о помощи можно узнать на официальном сайте gov.pl.

Пункты помощи беженцам / Фото Ирина Бенцак, 24 канал

Польша принимает беженцев из Украины / Фото Ирина Бенцак, 24 канал

Волонтерский состав работает на полную, чтобы обеспечить всех приезжих необходимыми продуктами, средствами гигиены, теплыми и другими необходимыми вещами. Помощники из Польши и Украины заряжены патриотическим духом и греются под украинские лозунги "кто не скачет, тот москаль".

В пунктах есть все необходимое для беженцев / Фото Ирина Бенцак, 24 канал

Журналистка 24 канала пообщалась с одной волонтеркой и расспросила подробнее о пунктах помощи.

Кто инициировал и реализовал идею создания пунктов помощи для беженцев из Украины?

– Конкретно очень трудно сказать. В Кракове, а я из Кракова, был митинг в поддержку Украины, где раздавали карточки и призывали записываться на волонтерство. Нам прислали ссылку, где мы зарегистрировались. Так созвали людей по всей стране. Я знаю, что Краков также организовал сбор гуманитарной помощи, как город, для Львова.

Кто приобщается к волонтерству?

– К волонтерству приобщаются как поляки, так и украинцы. А иногда присоединяются граждане Турции, они даже на забастовках были. Вообще, очень много помощи и поддержки идет от поляков и многих других.

Что мотивирует вас быть сейчас здесь и помочь?

– Почему я здесь? Ну, моя семья в Украине, я скучаю по Украине, я люблю Украину, я украинка до костей. Я держу кулачки за наших военных. Я знаю, что, сидя в Польше и паникуя, я не помогу ни своей семье, ни военным. Поэтому я из своего страха и стресса стараюсь сделать что-то хорошее и мощное. Делаю, что могу. Я хочу, чтобы украинцы знали, что мы их не оставим, мы объединяемся, мы стоим за ними стеной.

Как волонтеры помогают беженцам / Фото Ирина Бенцак, 24 канал