Українська книжкова революція: як позбутися російської літератури на ринку

У нашому суспільстві з'явилась важлива ініціатива, яка об'єднала громадськість, видавництва та визначних представників нашої культурної сцени. Ця ініціатива, відома як "українська книжкова революція", має на меті вимогу підписати Закон про заборону ввезення та розповсюдження видавничої продукції держави-агресора. Далі читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Усе російське – геть

У цей складний час, коли Україна веде війну з російськими окупантами, необхідно розуміти, що боротьба за нашу ідентичність і безпеку не обмежується лише військовими діями. Література, музика, які ми читаємо та сприймаємо, також мають величезний вплив на формування нас як особистостей та суспільства в цілому.

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Інформаційна безпека є одним із найважливіших аспектів у сучасному світі. Через російську літературу та інші видавничі продукти держави-агресорки, в Україні триває інформаційно-психологічна війна. Вона спрямована на підрив нашої національної свідомості та викривлене сприйняття подій українцями й світом.

Ми не можемо допустити, щоб російські ідеї насаджувалися серед наших дітей, майбутнього покоління. Роками країна-агресорка захоплювала свідомість українців, насаджуючи свою літературу. Багато російських книжок містили ворожу пропаганду або ж були графоманськими.

Сьогодні на українському книжковому ринку з'явилась величезна кількість якісних художніх, історичних, дитячих книжок. Книговидання, попри війну, продовжує розвиватися. Ми повинні й надалі підтримувати цю тенденцію, і в першу чергу – раз і назавжди позбутися всього, що містить хоч якусь частинку "русского міра".

Як остаточно заборонити російські книги

Уже багато видатних громадських діячів, письменників та публічних особистостей підтримали петицію до президента із закликом підписати закон про заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції держави-агресора.

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Серед них є Оксана Забужко, Мар'яна Савка, Андрій Курков, Тамара Горіха Зерня, Вахтанг Кіпіані, Ірма Вітовська, Володимир В'ятрович, Валерій Пекар, Ганна Гопко, Антон Мартинов та інші. Видавництва "Ранок", "Фоліо", "Віват", "А-ба-ба-га-ла-ма-га", а також мережа книгарень "Книголенд" та книгарня "Є" також долучилися до поширення заклику.

Ця акція стала трендовою в соціальних мережах. То ж ми запрошуємо кожного з вас приєднатися до неї.

Парламент підтримав закон 306, який передбачає заборону імпорту та розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі, ще в червні минулого року. Проте й досі президент не підписав його. Це означає, що російські книжки, контрафакт та інші видання продовжують вільно проникати на наш ринок, підриваючи інформаційну безпеку.

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Закон 306 встановлює вимогу видавати книги в Україні мовою оригіналу або в перекладі українською мовою, мовою ЄС чи корінних народів України. Це дозволить захистити нашу культурну спадщину, зміцнити національну свідомість та забезпечити якісну й безпечну літературу для наших дітей.

Я закликаю кожного з вас приєднатися до цієї важливої ініціативи. Підпишіть петицію та поширюйте цей заклик серед своїх родичів, друзів і знайомих. Наша мета – захистити нашу ідентичність, інформаційний простір та майбутнє наших дітей.

Підтримати петицію можна – за посиланням

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