Готуємося до блекаутів: як розрахувати споживання пристроїв в будинку для зарядної станції

Щоб вибрати правильну зарядну станцію для вашої квартири, необхідно знати енергоспоживання основних електроприладів. Розрахувавши необхідну потужність та кількість ват-годин, ви зможете обрати станцію, яка має достатню потужність, щоб підтримувати роботу ваших пристроїв під час перебоїв в електропостачанні.

Цей короткий посібник допоможе вам точно розрахувати ваші потреби в електроенергії, щоб вибрати відповідну станцію. Користуйтеся порадами від 24 Каналу і обирайте ґаджети правильно

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Розрахунок енергоспоживання: Покрокова інструкція

Визначте найнеобхідніші прилади

Складіть список приладів, які вам потрібно буде увімкнути під час відключення електроенергії. Це може бути лампа, холодильник, ноутбук, телевізор, або ж медичні прилади чи інші ґаджети. Врахуйте пріоритетність, щоб гарантувати підтримку основних функцій.

Перевірте потужність електроприладу

Знайдіть потужність (Вт) кожного приладу. Цю інформацію зазвичай можна знайти на самому ґаджеті, блоці живлення до нього або ж в інструкції з експлуатації. Якщо вам не вдалося встановити потрібну потужність, ви можете знайти характеристики на веб-сайті виробника знаючи конкретну модель.

Це дуже важливий показник, адже саме потужність показує, скільки енергії споживає прилад за годину роботи.

До речі, слід також врахувати стартову потужність деяких приладів, таких, як холодильник, пральна машинка, або котел. Вона зазвичай в кілька разів може перевищувати номінальну і якщо ви її не врахуєте, то може статися так, що ґаджет просто не запуститься від зарядної станції, якщо вона буде недостатньо потужна.

Розрахуйте час використання

Оцініть середньодобовий час використання кожного приладу під час відключення електроенергії. Наприклад, холодильник може працювати 8 годин на добу, ноутбук 4 години. З цього випливає загальна кількість енергії, яка вам потрібна для того, щоб живити певну кількість пристроїв протягом конкретного періоду часу.

Визначте щоденне споживання ват-годин

Помножте потужність приладу на передбачуваний час його щоденного використання, щоб знайти споживання ват-годин (Вт/год) на добу. Використовуйте наступну формулу:

Наприклад, якщо холодильник споживає 150 Вт і працює 12 годин на добу, його добове споживання Вт-годин становитиме

Загальне добове споживання приладів в квартирі

Повторіть розрахунок для всіх основних побутових приладів, які ви плануєте використовувати і складіть індивідуальні значення споживання Вт-год, щоб визначити загальну добову потребу вашого домогосподарства у Вт-год.

Додайте буфер і коефіцієнт безпеки

Щоб врахувати несподівані стрибки напруги або додаткове використання електроприладів, додайте 20-30% буфер до загального добового споживання Вт-год. Це гарантує, що обрана вами електростанція зможе комфортно задовольнити ваші потреби без перевантаження.

Приклад розрахунку:

Холодильник: 150 Вт х 12 годин = 1800 Вт

Ноутбук: 60 Вт х 4 години = 240 Вт

Світлодіодне світло: 10 Вт х 5 годин = 50 Вт

Зарядний пристрій для телефону: 5 Вт х 2 години = 10 Вт

Загальне щоденне споживання: 1800 Вт + 240 Вт + 50 Вт + 10 Вт = 2100 Вт. З буфером (30%): 2100 Вт х 1,3 = 2730 Вт

До речі, завдяки калькулятору rewlogan/power, створеному українським продуктовим дизайнером, ви зможете полегшити для себе процес розрахунку енергії для вибору зарядної станції. Вам просто потрібно вказати пристрої, які ви плануєте заряджати чи живити, зазначити їх потужність та бажаний час роботи – калькулятор сам розрахує приблизне споживання та порекомендує конкретні моделі станцій.

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Точний розрахунок енергоспоживання ваших основних електроприладів допоможе вам вибрати правильну зарядну станцію для вашої квартири. Дотримуючись цих кроків, ви зможете переконатися, що ваша електростанція здатна підтримувати безперебійну роботу ваших пристроїв під час перебоїв в електромережі, забезпечуючи спокій і підтримуючи основні функції у вашому домі.