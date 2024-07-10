Готовимся к блэкаутам: как рассчитать потребление устройств в доме для зарядной станции

Чтобы выбрать правильную зарядную станцию для вашей квартиры, необходимо знать энергопотребление основных электроприборов. Рассчитав необходимую мощность и количество ватт-часов, вы сможете выбрать станцию, которая имеет достаточную мощность, чтобы поддерживать работу ваших устройств во время перебоев в электроснабжении.

Это краткое руководство поможет вам точно рассчитать ваши потребности в электроэнергии, чтобы выбрать подходящую станцию. Пользуйтесь советами от 24 Канала и выбирайте гаджеты правильно

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Расчет энергопотребления: Пошаговая инструкция

Определите самые необходимые приборы

Составьте список приборов, которые вам нужно будет включить во время отключения электроэнергии. Это может быть лампа, холодильник, ноутбук, телевизор, или медицинские приборы или другие гаджеты. Учтите приоритетность, чтобы гарантировать поддержку основных функций.

Проверьте мощность электроприбора

Найдите мощность (Вт) каждого прибора. Эту информацию обычно можно найти на самом гаджете, блоке питания к нему или в инструкции по эксплуатации. Если вам не удалось установить нужную мощность, вы можете найти характеристики на веб-сайте производителя зная конкретную модель.

Это очень важный показатель, ведь именно мощность показывает, сколько энергии потребляет прибор за час работы.

Кстати, следует также учесть стартовую мощность некоторых приборов, таких, как холодильник, стиральная машинка, или котел. Она обычно в несколько раз может превышать номинальную и если вы ее не учтете, то может случиться так, что гаджет просто не запустится от зарядной станции, если она будет недостаточно мощная.

Рассчитайте время использования

Оцените среднесуточное время использования каждого прибора во время отключения электроэнергии. Например, холодильник может работать 8 часов в сутки, ноутбук 4 часа. Из этого следует общее количество энергии, которая вам нужна для того, чтобы питать определенное количество устройств в течение конкретного периода времени.

Определите ежедневное потребление ватт-часов

Умножьте мощность прибора на предполагаемое время его ежедневного использования, чтобы найти потребление ватт-часов (Вт/ч) в сутки. Используйте следующую формулу:

Например, если холодильник потребляет 150 Вт и работает 12 часов в сутки, его суточное потребление Вт-часов составит

Общее суточное потребление приборов в квартире

Повторите расчет для всех основных бытовых приборов, которые вы планируете использовать и сложите индивидуальные значения потребления Вт-ч, чтобы определить общую суточную потребность вашего домохозяйства в Вт-ч.

Добавьте буфер и коэффициент безопасности

Чтобы учесть неожиданные скачки напряжения или дополнительное использование электроприборов, добавьте 20-30% буфер к общему суточному потреблению Вт-ч. Это гарантирует, что выбранная вами электростанция сможет комфортно удовлетворить ваши потребности без перегрузки.

Пример расчета:

Холодильник: 150 Вт х 12 часов = 1800 Вт

Ноутбук: 60 Вт х 4 часа = 240 Вт

Светодиодный свет: 10 Вт х 5 часов = 50 Вт

Зарядное устройство для телефона: 5 Вт х 2 часа = 10 Вт

Общее ежедневное потребление: 1800 Вт + 240 Вт + 50 Вт + 10 Вт = 2100 Вт. С буфером (30%): 2100 Вт х 1,3 = 2730 Вт

Кстати, благодаря калькулятору rewlogan/power, созданному украинским продуктовым дизайнером, вы сможете облегчить для себя процесс расчета энергии для выбора зарядной станции. Вам просто нужно указать устройства, которые вы планируете заряжать или питать, отметить их мощность и желаемое время работы – калькулятор сам рассчитает приблизительное потребление и порекомендует конкретные модели станций.

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Точный расчет энергопотребления ваших основных электроприборов поможет вам выбрать правильную зарядную станцию для вашей квартиры. Следуя этим шагам, вы сможете убедиться, что ваша электростанция способна поддерживать бесперебойную работу ваших устройств во время перебоев в электросети, обеспечивая спокойствие и поддерживая основные функции в вашем доме.