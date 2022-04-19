Як просили: Україна влаштувала Росії справжню демілітаризацію

Сьогодні я хотів би поговорити на таку тему, як демілітаризація Росії. Так, вам не здалося.

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Адже це один із тих пунктів, який був обов'язковим у методичці кожного російського пропагандиста, який повинен був пояснювати середньостатистичному жителю середньостатистичного російського села в середньостатистичній середній смузі РФ, з якого дива велика і могутня "друга армія у світі" вдерлася до України?

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Ну, звичайно ж, "денацифікація" та демілітаризація України – ось основні цілі, які були поставлені перед цією "великою та могутньою" армією. Ну, на рахунок першого я вже про це не говоритиму, не загострюватиму на цьому увагу, оскільки всі акценти давним-давно розставлені, всі крапки над "і" теж розставлені в цьому питанні. Фактично зараз нацистською є саме РФ – як політично, так і соціально-суспільно. Ну, і плюс морально (радше навіть аморально).

Але все ж таки – що стосується демілітаризації: здавалося б, що демілітаризувати Україну в РФ має вийти найкраще. Адже в Росії дуже багато ракет, танків, БТРів, флот могутній тощо, що дає їй можливості саме демілітаризувати Україну, яка, знову-таки, за показниками чисельності та технічного оснащення армії поступалася РФ і поступається досі. Ну, і бюджет зовсім інший – не десятки мільярдів доларів, як російський, який виділяється на збройні сили РФ.

Але щось пішло не так. І ми зараз бачимо, що насправді відбувається демілітаризація саме РФ. Наприклад, хочу вам оголосити свіжі цифри щодо знищеної російської техніки. Так, за 55 днів безпосередньої війни проти України російська армія втратила, за даними Генштабу ЗСУ, понад 5460 одиниць техніки.

Якщо конкретизувати, то, згідно з даними Геншатабу, на 55-й день війни, а саме станом на 19 квітня, було знищено:

802 танки:

2 063 бронетранспортери та інших ББМ:

386 артилерійських систем;

132 РСЗВ;

67 ППО;

169 літаків;

150 вертольотів;

158 БПЛА;

1 495 одиниць автомобільної техніки;

76 цистерн;

8 кораблів та катерів;

27 одиниць спеціальної техніки;

4 пускові установки тактичних ракетних комплексів та оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Що ж до документально підтверджених даних, згідно з фото- та відеофіксацією, то на сьогоднішній день їх є понад 3 000. Тобто фактично дані Генштабу ЗСУ максимально відповідають документально підтвердженим.

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А про що це свідчить? Це свідчить про те, що Генштабу ЗСУ слід вірити. Єдине що – підтвердження відбувається із затримкою, фото-, відеопідтвердження насамперед. Це показали ці 55 днів: повідомлення Генштабу підтверджуються щодо тієї чи іншої одиниці техніки із затримкою приблизно від кількох днів до тижня – півтора.

Тобто фактично колосальні втрати насправді! 800 танків – тільки вдуматися! Хочу зауважити, що РФ підготувала на сьогоднішній день у працездатному стані понад 2 700 танків. Давайте просто прикинемо: 800 танків і 2 700. Це навіть не 1/3 знищеного потенціалу – це набагато більше.

Тобто що ми маємо на сьогодні за фактом? За фактом ми справді маємо демілітаризацію РФ, знищення її військової техніки. Але найголовніше те, що вся ця техніка, яка знищується, – це безповоротні втрати, цілком і повністю. Починаючи від танків та закінчуючи банально БПЛА. Я поясню, чому.

Все нове – гарне забуте старе

Наприклад, ви знали, що останні кілька років РФ не випускає нових танків? Так, щорічно звітує Міноборони РФ про те, що в стрій вступили нові танки. Наприклад, Т-90 "Прорив". Але ось у тому й річ, що це не нові танки, це все модернізоване. РФ протягом кількох останніх років, зокрема "Уралвагонзавод" займаються винятково модернізацією старого танкового парку: танків Т-77, Т-80 та Т-90.

Фактично всі танки, про які повідомляється, що вони нові, це модернізовані. Наприклад, Т-90А до рівня "Прорив". Це модернізовані Т-72 до Т-72Б3 зразка 2016 року. Це модернізовані Т-80 до Т-80БВМ. Тобто, гроші, що виділяються, задумайтеся, на нові танки освоювалися за допомогою модернізації старих. Звичайно, модернізувати старий танк набагато дешевше, ніж створити новий. Це раціональний підхід, я згоден. Але річ не в раціоналізмі, річ не в економії, а річ у корупції. Гроші, що виділяються на нові танки, просто пилялися і за нові видавалися модернізовані. Але це лише вершина айсбергу.

Західна блокада

Чому я говорю про те, що демілітаризація Росії, яка зараз відбувається в Україні, це фактично неповоротні втрати для російської армії? Ну, наприклад, усім чудово відомий такий автомобіль, як КАМАЗ, досить універсальний і який використовується в тому числі й військовими. Але чи знали ви те, що зараз фактично кожен знищений КАМАЗ в Україні – це для Росії безповоротна втрата? Кожен російський пошкоджений КАМАЗ – це для Росії також безповоротна втрата. Він не підлягає відновленню, оскільки практично 80% начинки КАМАЗу, від силової установки та закінчуючи підшипниками, – це іноземні комплектуючі.

РФ зараз не може виробляти КамАЗи. Виробництво на заводі КАМАЗ, а це 35 тисяч співробітників, зупинено. Тому що немає запчастин, нема з чого збирати КАМАЗи. На сьогоднішній день ремонтувати та обслуговувати КАМАЗи теж практично неможливо, лише на якихось базових найпростіших операціях.

Аналогічно відбувається і з бронеавтомобілями "Рись", які фактично є IVECO. Або, наприклад, відомий "Тигр", який у великій кількості затрофеїли наші українські захисники. Річ у тім, що "Тигр" також має у своєму складі велику кількість іноземних комплектуючих. Розхвалений двигун ГАЗ-562 – це ліцензійний Stayer, але набагато частіше використовується Cummins b-180, який набагато кращий за російські аналоги. Тобто, розхвалені російські бронеавтомобілі опиняються абсолютно не при справах.

Я згадував про безпілотники. Зауважте, що розхвалені російські безпілотники більш ніж на 90% складаються з іноземних комплектуючих. Наприклад, в одному з найпопулярніших у збройних силах РФ БПЛА "Орлан-10" встановлений японський двигун Saito. Стартер, генератор – BTN 78029, це американська Texas Instruments Inc., так само як і датчики тиску від Freescale Semiconductor і компас HMC 6352 від Honeywell. Передавач 3110 від німецької Minicam. Так само, як і ресивер DP 1205 – C 915 також від німецької UniLink. Ось вам "Орлан-10", втрата якого безповоротна на сьогоднішній день.

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Росія не здатна виробляти "Орлан-10", їм не вистачає комплектуючих, що є в загашнику. Ось чого в них вистачає, так це пляшок, з яких робилися ці безпілотники, російського виробництва. Хоча, наскільки мені відомо, для пластику теж використовувалися іноземні хімічні елементи. Що ще сказати, якщо у них навіть білий папір із іноземних хімічних реагентів виробляється?

Крім того, також хочу нагадати, що в "Орлан-10" використовується американський модуль передачі телеметрії від Microchip, франко-італійський політній контролер від STMicroelectronics і приймач ГЛОНАСС JPS QZSS від швейцарської компанії U-blocks LEA-6N. Що це виходить? Навіть приймач, який працює за ГЛОНАСС, – від швейцарської компанії. Просто чудово!

Вічний спокій "Адмірала Кузнєцова"

Ще один дуже цікавий момент: військова техніка, яка знищується в Україні, яку можна назвати своєрідною демілітаризацією російської армії, це ще не все. Найцікавіше те, що доволі значний пласт виробництва на території РФ, навіть ремонту певного роду об'єктів військової інфраструктури вже неможливі.

Наприклад, всі чудово знають про такий чудовий авіанесучий крейсер, як "Адмірал Кузнєцов", який на сьогоднішній день є флагманом російського флоту. Але при цьому цей флагман вже досить давно перебуває на ремонті. Так-от, схоже він із цього ремонту справді, як я завжди прогнозував, вже не вийде.

Чому? Ну, давайте подивимося, за допомогою чого його ремонтують. Наприклад, у Росії "Адмірал Кузнєцов", який зараз проходить ремонт, терміново потребує заміни установок з очищення стічних вод. На допомогу російському авіанесучому крейсеру в цьому питанні прийшла італійська компанія Technomar, яка була готова постачати для потреб ВМФ установку очищення стічних вод Ecomar.

Почали діяти санкції, й практично це постачання зірвалося. Якщо ці установки не працюватимуть або будуть, але неефективно, то судну чи військовому кораблю, згідно з конвенцією MARPOL 73/78, буде заборонено виходити в міжнародні води. Ось, здавалося б, дрібниця, а приємно.

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Самознекровлення окупантів

Скажу більше – "Адмірал Кузнєцов" ремонтувався за підтримки іноземних компаній вздовж та впоперек. Більше того, навіть для фарбування використовувалися б норвезькі матеріали. За фарбування крейсера "Адмірал Кузнєцов" мала бути відповідальна норвезька фірма Jotun Paints, яка повинна була поставити понад 45 000 літрів лакофарбових матеріалів. Навіть за фарбу відповідала закордонна компанія!

Тобто за нинішніх санкційних умов неможливо проводити ремонти, неможливо створювати нову техніку, навіть ракети, якими обстрілюють зараз територію України, – це неповоротні, некомпенсовані втрати РФ. Чому? Тому що фактично вся начинка ОТРК "Іскандер", ракет 9М723, 9М728, крилатих ракет "Калібр" (вся електронна начинка – це мікросхеми) мають іноземні елементи. Фактично кожна випущена по території України ракета – це безповоротна для Росії втрата.

І коли кажуть, що якоїсь миті у неї закінчаться ракети – так, це справді так. Але вона має, звичайно ж, радянські запаси. Ті ж самі Б800 або Х29, які, як ми бачимо, дедалі частіше застосовуються по нашій території. Нам від цього, звісно, ​​не легше. Але, з іншого боку, з кожним днем ​​Росія слабшає. І вона не зможе стати сильнішою, вона не зможе компенсувати ці втрати. Тоді як Україна свої втрати компенсує.

Насамперед за рахунок російської армії. Оскільки, нагадаємо, наразі Україна затрофеїла, увага, понад 1 120 одиниць російської техніки! У ЗСУ понад 1 120 одиниць трофейної російської техніки. І, крім іншого, міжнародне співтовариство нам також допомагає у боротьбі проти країни-окупанта. Й допомагає досить активно – з кожним днем ​​ця активність лише збільшується та нарощується.

Тому ми можемо ремонтувати російські КАМАЗи у себе, ми можемо ремонтувати російські "Тигри" та "Рисі". А Росія вже цього не може. Так ось виникає питання – а хто кого насправді у цій війні демілітаризує? Слава Нації!

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