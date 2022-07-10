У США не виключають зв'язок між війною в Україні та протестами на Шрі-Ланці

Війна, яку росія розпочала проти України, має величезний вплив на багатьох країн світу. Не виключення стала і Шрі-Ланка, де днями протестувальники увірвалися до резиденції президента країни та змусили його рятуватися, тікаючи.

На думку держсекретаря США Ентоні Блінкена, блокада Росією українського експорту зерна могла сприяти безладдям на Шрі-Ланці.

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Він також висловив стурбованість тим, що це може призвести до інших криз в інших країнах світу. У цьому контексті Блінкен знову закликав Росію дозволити Україні експортувати приблизно 20 мільйонів тонн зерна.

Те, що ми бачимо в усьому світі, – це зростання продовольчої безпеки, яка значно посилилася російською агресією проти України,

– сказав Блінкен.

Яка країна може стати наступною у контексті протестів

Щороку мільйони тонн українського зерна експортуються до Африки, Близького Сходу та інших частин світу. Але експорт припинено, оскільки російський флот блокує чорноморські порти України. Москва заявляє, що дозволить українським кораблям, завантаженим продуктами, вийти, якщо українські військові розмінують води біля Одеси та інших портів. Але Київ каже, що не може розмінувати узбережжя, оскільки Росія використовуватиме зернові коридори для нападу на південь України.

За його словами, це також вплинуло на Таїланд, де через блокаду ціни на добрива "піднялися до неба".

"Оскільки за відсутності добрив ми знаємо, що наступного року врожайність знизиться, а ціни потенційно зростуть", – підсумував він.

Протести у Шрі-Ланці: що варто знати

Шрі-Ланку охопили масштабні заворушень, викликані серйозною нестачею продовольства та палива. Тисячі протестувальників 9 липня увірвалися до резиденції президента Готабаї Раджапакси. Останньому довелося тікати, аби врятуватися від розлюченого натовпу.

Що цьому передувало

У квітні 2022 року Шрі-Ланка зіткнулася з економічною кризою, яку експерти оцінюють як найважчу в історії країни. У державі спостерігається нестача іноземної валюти, що виникла через дефіцит туристів на тлі пандемії, у зв'язку з чим країна втратила можливість оплачувати закупівлю палива.

Згодом у Шрі-Ланці почалися масові протести, внаслідок чого влада була змушена ввести надзвичайний стан і оголосила дефолт. Зовнішній борг країни досяг 51 мільярда доларів, з яких 700 мільйонів доларів припадають на борг державної нафтогазової компанії Ceylon Petroleum Corporation.

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