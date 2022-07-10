В США не исключают связи между войной в Украине и протестами на Шри-Ланке

Война, которую россия начала против Украины, имеет огромное влияние на многие страны мира. Не стала исключением и Шри-Ланка, где на днях протестующие ворвались в резиденцию президента страны и заставили его спасаться сбегая.

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, блокада россией украинского экспорта зерна могла способствовать беспорядкам на Шри-Ланке.

Важно Президент Шри-Ланки прибыл в аэропорт и пытается сбежать из страны, – СМИ

Он также выразил обеспокоенность тем, что это может привести к другим кризисам в других странах мира. В этом контексте Блинкен снова призвал россию разрешить Украине импортировать около 20 миллионов тонн зерна.

То, что мы видим во всем мире – это рост продовольственной безопасности, которая значительно усилилась российской агрессией против Украины,

– сказал Блинкен.

Какая страна может стать следующей в контексте протестов

Ежегодно миллионы тонн украинского зерна экспортируются в Африку, Ближний Восток и другие части мира. Но экспорт приостановлен, поскольку российский флот блокирует черноморские порты Украины. москва заявляет, что позволит украинским кораблям, загруженным продуктами, выйти, если украинские военные разминируют воду возле Одессы и других портов. Но Киев говорит, что не может разминировать побережье, поскольку россия будет использовать зерновые коридоры для нападения на юг Украины.

По его словам, это также повлияло на Таиланд, где из-за блокады цены на удобрения "поднялись к небу".

"Поскольку при отсутствии удобрений мы знаем, что в следующем году урожайность снизится, а цены потенциально вырастут", – подытожил он.

Протесты в Шри-Ланке: что знать

Шри-Ланку охватили масштабные беспорядки, вызванные серьезной нехваткой продовольствия и топлива. Тысячи протестующих 9 июля ворвались в резиденцию президента Готабаи Раджапакса. Последнему пришлось бежать, чтобы спастись от разъяренной толпы.

Что этому предшествовало

В апреле 2022 года Шри-Ланка столкнулась с экономическим кризисом, который эксперты оценивают как самый тяжелый в истории страны. В государстве наблюдается нехватка иностранной валюты, возникшая из-за дефицита туристов на фоне пандемии, в связи с чем страна потеряла возможность оплачивать закупку топлива.

Впоследствии в Шри-Ланке начались массовые протесты, в результате чего власти были вынуждены ввести чрезвычайное положение и объявить дефолт. Внешний долг страны достиг 51 миллиарда долларов, из которых 700 миллионов долларов приходятся на долг государственной нефтегазовой компании Ceylon Petroleum Corporation.

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