"Провели скандальну акцію": експертка пояснила позицію влади та суспільства Італії щодо України

В італійському суспільстві Україну підтримує меншість, хоч і дуже активна. Там відбуваються акції як на підтримку України, так і доволі неоднозначні.

Про це 24 каналу сказала громадська діячка з Італії Марина Соріна. Вона зауважила, що росіяни намагаються впливати за допомогою релігії, зокрема, через католицьку церкву.

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Яка позиція влади та суспільства Італії щодо України

Соріна зазначила, що загалом атмосфера в італійському суспільстві щодо ставлення до України не дуже позитивна. Нас підтримує меншість, хоч і дуже активна. Мовиться про людей, яких поважають в Італії, але їх не так багато, щоб була критична маса.

За її словами, якщо поглянути на цифри, то виявиться, що допомога Україні з Італії становить незначний відсоток. Це стосується як військової допомоги, так і гуманітарної.

Тобто Італія робить менше, ніж могла би потенційно. І немає жодної політичної сили, яка могла б наполягати на тому, щоб було би більше,

– зауважила громадська діячка.

Тому, на її думку, треба брати те, що дають, дякуючи та не вимагаючи більшого. Адже ситуація зараз складається дуже складна. Якщо ми вимагатимемо більшого, по поставимо в складне становище італійську прем'єрку Джорджію Мелоні.

Які акції проходять в Італії

Соріна розповіла, що в суботу відбулися дві паралельні акції, одна з яких – у Римі, інша – в Мілані. Це стало історичною подією, що здерла маски з обличчя дуже багатьох громадських організацій, партій та профспілок.

Хто був у Мілані – це наші друзі. Хто був у Римі – це люди, які або навмисно, або не розуміючи, що вони роблять, підтримують проросійський порядок денний,

– сказала громадська діячка.

За її словами, там було від 50 до 100 тисяч італійців, які були за мир у всьому світі проти кожної війни, яка зараз є. Водночас учасники акції не змогли сказати, про які війни саме мовиться. Також вони дуже довго не могли відповісти на запитання, хто з українців був присутній на їхньому мітингу.

Соріна зауважила, що всі справжні активісти були в Мілані. Натомість за римською акцією стояли якісь пацифістичні організації – там були всі великі профспілки та відомі люди, в яких колись була дуже добра репутація. Тобто всі великі гравці у сфері надання допомоги тим, хто її потребує.

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Як намагаються впливати росіяни

Соріна зауважила, що росіяни намагаються впливати, зайшовши з боку релігії та дружби, вони дуже багато діють через католицьку церкву. Зокрема, вони використовують мистецтво – у травні в Колізеї виставили картини якогось російського художника.

Там було написано, що вони навіть хизувалися тим, що "попри всі заборони ми змогли імпортувати ці картини". Бо за цим стоїть Ватикан,

– зазначила громадська діячка.

Але, додала вона, неможливо щось вдіяти проти організації росіянами подібних культурних заходів, адже це демократія. Можна лише обурюватися у вузькому колі.

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