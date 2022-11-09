"Провели скандальную акцию": эксперт объяснила позицию власти и общества Италии в отношении Украины
В итальянском обществе Украину поддерживает меньшинство, хоть и очень активное. Там проходят акции как в поддержку Украины, так и довольно неоднозначные.
Об этом 24 каналу сказала общественная деятельница из Италии Марина Сорина. Она отметила, что россияне пытаются влиять с помощью религии, в частности через католическую церковь.
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Какая позиция власти и общества Италии по отношению к Украине
Сорина отметила, что в целом атмосфера в итальянском обществе относительно отношения к Украине не очень позитивная. Нас поддерживает меньшинство, хоть и очень активное. Речь идет о людях, которых уважают в Италии, но их не так много, чтобы была критическая масса.
По ее словам, если посмотреть на цифры, то окажется, что помощь Украине из Италии составляет незначительный процент. Это касается как военной помощи, так и гуманитарной.
То есть, Италия делает меньше, чем могла бы потенциально. И нет никакой политической силы, которая могла бы настаивать на том, чтобы было больше,
– заметила общественная деятельница.
Поэтому, по ее мнению, нужно брать то, что дают, благодаря и не требуя большего. Ведь ситуация сейчас складывается очень сложная. Если мы будем требовать большего, поставим в затруднительное положение итальянского премьера Джорджию Мелони.
Какие акции проходят в Италии
Сорина рассказала, что в субботу состоялись две параллельные акции, одна из которых – в Риме, другая – в Милане. Это стало историческим событием, содравшим маски с лица многих общественных организаций, партий и профсоюзов.
Кто был в Милане – это наши друзья. Кто был в Риме – это люди, которые либо намеренно, либо не понимая, что они делают, поддерживают пророссийскую повестку дня,
– сказала общественная деятельница.
По ее словам, там было от 50 до 100 тысяч итальянцев, которые были за мир во всем мире против каждой имеющейся сейчас войны. В то же время участники акции затруднились сказать, о каких войнах именно говорится. Также они очень долго не могли ответить на вопрос, кто из украинцев присутствовал на их митинге.
Сорина отметила, что все настоящие активисты были в Милане. За римской акцией стояли какие-то пацифистические организации – там были все большие профсоюзы и известные люди, у которых когда-то была очень хорошая репутация. То есть все крупные игроки в сфере оказания помощи тем, кто в ней нуждается.
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Как пытаются влиять россияне
Сорина отметила, что россияне пытаются влиять, зайдя со стороны религии и дружбы, они очень много действуют через католическую церковь. В частности, они используют искусство – в мае в Колизее выставили картины какого-то русского художника.
Там было написано, что они даже хвастались тем, что "при всех запретах мы смогли импортировать эти картины". Ибо за этим стоит Ватикан,
– отметила общественный деятель.
Но, добавила она, невозможно что-либо сделать против организации россиянами подобных культурных мероприятий, ведь это демократия. Можно только возмущаться в узком кругу.
Позиция Италии по отношению к Украине: что известно
- Лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони раскритиковал Владимира Зеленского. Он уверяет, что президент Украины виновен в полномасштабной войне с Россией.
- Джорджия Мелони заявила, что позиция Италии при ее руководстве будет четкой. И что страна никогда не будет "слабым звеном" в западном альянсе против российского вторжения в Украину.
- Правительство Италии заморозило указ о передаче нового оружия для ВСУ. Однако уверяет, что решение о приостановлении временное и Италия продолжает поддерживать Украину, защищающую свои земли от захватчика.