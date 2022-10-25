В то же время, политическое видение нового премьера может корректироваться под влиянием внешних факторов. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.
Обратите внимание Мелони обещает поддерживать Украину и не поддаваться шантажу Путина
Эксперт отметил, что новый премьер Италии выглядит "очень объективным и проевропейским лидером".
У нее есть суперзаявление о том, что она будет поддерживать вступление Украины в НАТО. При том, что она действительно могла прийти и поломать контакты экс-премьера Марио Драги и забыть о них. Поэтому с большой осторожностью можно говорить о том, что пока не выглядит, что она "сольет" интересы Италии,
– объяснил обозреватель.
По его словам, пока Мелони поддерживает линию своего предшественника и придерживается "очень правильного, объективного и справедливого интереса к Украине".
"Поэтому Мелони на сегодняшний день выглядит очень перспективной. Да, она может измениться. Ее бывший шеф – Берлускони может бегать к ней и делать неправильные подсказки, но есть вера, что она останется такой же. Учитывая первые дни, она выглядит уверенным и неплохим политиком", который может сыграть очень классную роль для Украины и Италии", – добавил аналитик.
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По его мнению, первые заявления Мелони во главе правительства Италии свидетельствуют о том, что "Россия потеряла крупного союзника в Европе".
"Италия возвращается в тройку лидеров ЕС, переставая быть той страной, которая подыгрывала России", – резюмировал политолог.
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Новый премьер в Италии: что известно
- Джорджия Мелони 22 октября приняла присягу главы правительства Италии. Президент Владимир Зеленский поздравил политика. Украинский лидер пожелал новому итальянскому правительству успешно отвечать на все нынешние вызовы.
- Из первых заявлений ясно, что Мелони достаточно дружественно относится к Украине. Однако у ее союзников была сложная история отношений с Россией и Владимиром Путиным.
- Также ранее Мелони заверила Владимира Зеленского в лояльной поддержке украинского народа.