Об этом сообщает итальянское издание со ссылкой на правительственные источники. Какие причины того, что Италия не рассматривает новый указ о передаче оружия Украине, читайте дальше.

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3 причины заморозки новых поставок вооружения

Причина первая – страх потерять систему защиты

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на прошлой неделе попросил Италию предоставить Украине системы ПВО для защиты страны от постоянных воздушных атак России. Речь шла о дорогих зенитных ракетах SAMP-T класса "земля-воздух".

Однако в Италии такого оружия мало и если они отдадут его Украине, то рискуют значительно ухудшить свою систему защиты. Источники сообщают, что, скорее всего, будут рассмотрены другие варианты систем вооружения для отправки в Украину.

Причина вторая – необходимо сначала доставить оружие, предусмотренное предварительными указами

Новый указ будет уже шестым с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Италия еще не успела отправить все вооружение, предусмотренное четвертым и пятым указом.

Причина третья – процедурная волокита

Министр обороны Италии должен обратиться к парламентскому комитету по вопросам услуг. Это необходимо для того, чтобы иметь право сформировать новый пакет вооружения для Украины.

Однако этот комитет пока не работает. У старого законодательного органа истек срок службы, а новый еще не перенял полномочий.

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Италия должна посоветоваться с НАТО

Новое оружие будет, но нужно подождать. Так говорят правительственные источники.

Сначала необходимо согласовать с НАТО и обратиться к деталям военных требований Украины. Только тогда мы поймем, что нужно Киеву, и какое вооружение мы сможем предоставить,

– заявляют в итальянском правительстве.

Есть и лучшие новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибудет в Италию на ближайшие несколько дней.

Он встретится с премьером Джорджией Мэлони и министром обороны Гвидо Крозетто. Вместе они обсудят возможность новых поставок вооружения в Украину.

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Эффективно ли оружие, которое передала Италия: мнение эксперта

О работе итальянской САУ M109 рассказал 24 каналу военный аналитик, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, эта артиллерийская установка является модернизированной версией американской САУ M109.

Она способна поражать целые врага на расстоянии более 20 километров. Эксперт считает, что САУ M109 укрепит ВСУ.

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