Тримали 9 днів в морському контейнері, – Федоров розповів, як росіяни знущаються з українців

Росіяни продовжують цинічно знущатися з українців на окупованих територіях. Людей забирають в полон, де катують. Зокрема, одну жінку понад тиждень тримали в морському контейнері, до чоловіків застосовують тортури з електрикою.

Про це 24 каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зізнається, що про випадки викрадення окупантами людей на Запоріжжі влада дізнається, лише коли родичі чи близькі повідомляють про це.

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За його словами, за 9 місяців війни офіційно відомо, що в полоні росіян опинилося понад 700 людей із Запорізької області, але ще про долі стількох же досі невідомо, бо росіяни не зізнаються в цьому.

Люди повертаються з полону і розповідають зовсім страшні речі. Наприклад, нещодавно з'явився коментар однієї жінки, яка перебувала у полоні росіян. Вона розповіла, що її 9 днів тримали в морському контейнері, а це точно не людські умови,

– заявив Федоров.

Мер Мелітополя додав, що до кожного чоловіка, якого тримають у полоні, окупанти чинять тортури. "До багатьох полонених застосовують тортури із застосуванням електричного струму", – сказав він.

Федоров зазначив, що також є випадки зґвалтування мешканців тимчасово окупованих територій, яких беруть в полон.

Також бувають випадки, коли полонених вивозять в Лефортове СІЗО, щоб приговорити до довічного утримання. На сьогодні це глобальна катастрофа та геноцид проти нашого народу, який чинить Росія,

– підсумував мер Мелітополя.

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До слова, вночі 23 листопада окупанти обстріляли пологове відділення на Запоріжжі, внаслідок чого там загинуло немовля, яке щойно з'явилося на світ. У міноборони Росії уже висунули свою версію обстрілу. Окупанти заявили, що насправді у Вільнянську стріляли по ЗСУ, а не по пологовому будинку. Також вони ні слова не згадали про вбите немовля.