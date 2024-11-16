США та Китай можуть спільно натиснути на Путіна, – ексголова розвідки

Попри самовпевненість Владіміра Путіна, країна-агресор залежить від дій інших країн, зокрема Сполучених Штатів та Китаю. Якщо вони об'єднаються, то Кремль не матиме шансів вести агресивну війну та диктувати умови миру.

Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Він розповів, які важелі впливу на Росію має Китай та США.

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Важелі впливу Китаю та США на Росію

Китай може скоротити обсяги закупівлі енергоресурсів та обмежити постачання всіх технологічних комплектуючих. В результаті це надпотужно фінансово та технологічно обмежить Росію, тому що не буде альтернативи. Через це навіть знизиться потенціал завдання ударів по мирному населенню України та ведення активної боротьби на фронті.

КНДР, з якою Росія посилює співпрацю, не має технологічних рішень й у цьому Пхеньян мало у чому допоможе Москві. Так, може передати старі ракети, однак їх кількість обмежена. Така сама ситуація з боєприпасами,

– зазначив Маломуж.

Він переконаний, що Китай може потужно обмежити Росію у всіх секторах, а поготів політично-оперативно тиснучи на керівництво Росії зіграти одну з ключових ролей.

США та Китай можуть спільно натиснути на Владіміра Путіна,

– наголосив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Основний інструмент США – зниження ціни на нафту. Під час своєї переможної промови Дональд Трамп згадував, що знизивши ціни на нафту може зробити Владіміра Путіна більш контрольованим для світу, зокрема для Китаю. Якщо видобуток нарощуватимуть й Сполучені Штати, й Саудівська Аравія, то ціна дійсно впаде.

Цю модель Захід використовував ще проти Радянського Союзу, який в результаті розвалився,

– додав Маломуж.

Трамп може розконсервувати деякі джерела видобутку нафти. Крім того, США мають потужний тиск на принца Саудівської Аравії та інших арабських постачальників, які можуть знизити ціну на нафту до 25 – 30 доларів за барель. Приблизно за пів року це призведе до колапсу російської економіки.

До слова, 15 листопада нафта зафіксувала черговий спад на ринку. Ціни на нафту падають на тлі сигналів з США та Китаю, які є найбільшими економіками світу.