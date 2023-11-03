Є протоколи та чіткі дії: у Міненерго розповіли, по чому б'є ворог і як готувались до зими

Росія найімовірніше продовжить енергетичний терор цієї осені та зими. Україна готова до можливих атак та знає, які виклики постануть перед енергосистемою, аби пройти зиму.

Про це заявив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, ворог не змінив своїх цілей.

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Куди б'є ворог

"Мета незмінна – використати холод як зброю та знизити нашу стійкість", – зазначив Демченков.

Він уточнив, що досвід попередніх місяців показав, що противник завдає масових ударів по підстанціях систем передачі електроенергії, а також по генеруючих об'єктах: гідростанції, теплова генерація.

Водночас, за словами заступника міністра, у Міненерго уже розробили комплекс заходів превентивного реагування, щоб мінімізувати наслідки обстрілів.

Міністерство енергетики разом з енергетичними компаніями, силовими відомствами здійснили моделювання різних ситуацій та оновили протоколи чітких дій: є резерв, навчені люди й головне – розуміння кожного свідомого українця, що ми живемо в умовах війни,

– наголосив Демченков.

Наразі графіків відключень світла не буде

До слова, за словами заступника міністра, наразі про планові відключення не йдеться. Водночас серед факторів, які можуть вплинути на запровадження обмежень, є: масові російські обстріли українських енергооб'єктів, потенційні пошкодження критичної інфраструктури внаслідок атак ворога, фактор природи.

"Ми всі маємо враховувати фактор війни і я закликаю громадян буди готовими до різних ситуацій. Ми маємо розуміти, що відключень не буде, якщо не буде обстрілів", – наголосив представник Міненерго.

Станом на 3 листопада електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. З планового ремонту вийшов блок однієї з ТЕЦ. Він зміцнив енергосистему на 100 МВт додаткової потужності.