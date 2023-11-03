Есть протоколы и четкие действия: в Минэнерго рассказали, куда бьет враг и как готовились к зиме

Россия, скорее всего, продолжит энергетический террор этой осенью и зимой. Украина готова к возможным атакам и знает, какие вызовы встанут перед энергосистемой, чтобы пройти зиму.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, враг не изменил своих целей.

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Куда бьет враг

"Цель неизменна – использовать холод как оружие и снизить нашу устойчивость", – отметил Демченков.

Он уточнил, что опыт предыдущих месяцев показал, что противник наносит массовые удары по подстанциям систем передачи электроэнергии, а также по генерирующим объектам: гидростанции, тепловая генерация.

В то же время, по словам замминистра, в Минэнерго уже разработали комплекс мер превентивного реагирования, чтобы минимизировать последствия обстрелов.

Министерство энергетики вместе с энергетическими компаниями, силовыми ведомствами осуществили моделирование различных ситуаций и обновили протоколы четких действий: есть резерв, обученные люди и главное – понимание каждого сознательного украинца, что мы живем в условиях войны,

– подчеркнул Демченков.

Пока графиков отключений света не будет

К слову, по словам замминистра, сейчас о плановых отключениях речь не идет. В то же время среди факторов, которые могут повлиять на введение ограничений: массовые российские обстрелы украинских энергообъектов, потенциальные повреждения критической инфраструктуры в результате атак врага, фактор природы.

"Мы все должны учитывать фактор войны и я призываю граждан быть готовыми к разным ситуациям. Мы должны понимать, что отключений не будет, если не будет обстрелов", — подчеркнул представитель Минэнерго.

По состоянию на 3 ноября электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Из планового ремонта вышел блок одной из ТЭЦ. Он укрепил энергосистему на 100 МВт дополнительной мощности.