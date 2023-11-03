Про це заявив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, ворог не змінив своїх цілей.

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Куди б'є ворог

"Мета незмінна – використати холод як зброю та знизити нашу стійкість", – зазначив Демченков.

Він уточнив, що досвід попередніх місяців показав, що противник завдає масових ударів по підстанціях систем передачі електроенергії, а також по генеруючих об'єктах: гідростанції, теплова генерація.

Водночас, за словами заступника міністра, у Міненерго уже розробили комплекс заходів превентивного реагування, щоб мінімізувати наслідки обстрілів.

Міністерство енергетики разом з енергетичними компаніями, силовими відомствами здійснили моделювання різних ситуацій та оновили протоколи чітких дій: є резерв, навчені люди й головне – розуміння кожного свідомого українця, що ми живемо в умовах війни,

– наголосив Демченков.

Наразі графіків відключень світла не буде

До слова, за словами заступника міністра, наразі про планові відключення не йдеться. Водночас серед факторів, які можуть вплинути на запровадження обмежень, є: масові російські обстріли українських енергооб'єктів, потенційні пошкодження критичної інфраструктури внаслідок атак ворога, фактор природи.

"Ми всі маємо враховувати фактор війни і я закликаю громадян буди готовими до різних ситуацій. Ми маємо розуміти, що відключень не буде, якщо не буде обстрілів", – наголосив представник Міненерго.

Актуально про ситуацію з відключеннями сьогодні. Станом на 3 листопада електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. З планового ремонту вийшов блок однієї з ТЕЦ. Він зміцнив енергосистему на 100 МВт додаткової потужності.