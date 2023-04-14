Не мали зброї, але блокували міста та дороги: як українці зупиняли російську техніку голіруч

Росія сподівалася, що зможе захопити Україну за лічені дні та вірила, що окупантів зустрічатимуть з квітами як "визволителів". Однак українці готові були виходити без зброї проти колон ворожої техніки, закутавшись лише у синьо-жовті прапори.

Один із засновників "Жовтої стрічки" – руху спротиву окупації – в інтерв'ю 24 Каналу розповів про відчайдушність українців, які у перші тижня повномасштабної війни засвідчили свою волелюбність. З його слів зрозуміло, що загарбники даремно сподівалися на "гостинність".

Дивіться також Воювати відправлять всіх: Путін ухвалив остаточне рішення

Люди шукали можливості для опору

Як зазначив спікер, жителі таких міст як Херсон, Нова Каховка та Мелітополь зупиняли техніку противника голіруч та у такий спосіб не погоджуюсь з окупацією. Це бачили не тільки українці на вільних теренах, а й, очевидно, чимало людей у Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Вони не мали зброї, але блокували міста та дороги, не давали росіянам просуватися. Оця тотальна інформаційна кампанія про опір – рецепти коктейлів молотова у телеграм-каналах та фото вразливих місць в танку, куди саме треба кидати, як виглядає російська техніка. Я пам'ятаю, як ця інформація ширилася повсюди з середини березня,

– сказав він.

Окрім того, один із засновників "Жовтої стрічки" зазначив, що історії про те, як жінка збиває банками огірків дрони, чи, до прикладу, як чоловік власноруч переносить міни, сприяли зміцненню бойового духу.

Донбас також за Україну

Власне, у перші тижні широкомасштабної війни почав формуватись рух "Жовта стрічка". Тоді його лідери неодноразово отримували повідомлення від людей, зокрема, з Луганська, які запитували, як долучатися до акцій чи, наприклад, де брати плакати.

Вони (українці на ТОТ – 24 Канал) казали, що активістів уже десятки та потрібно створювати координацію. Я зі своїм колегою не думала, що будемо ми масштабуватись за межі Херсона. Коли ми побачили шалений попит від Донецька до Ялти, зрозуміли що потрібно розвивати це якомога скоріше і давати людям можливість мати власний протест,

– сказав спікер в інтерв'ю.

Проблеми уже звільненого Херсона