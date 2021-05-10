Як утримати вагу після схуднення: простий покроковий план

Одне з найбільш частих питань: як же утримати вагу після схуднення. Підтримувати досягнуті результати потрібно шляхом балансу надходжень та витрат енергії з їжі. Далі читайте російською.

Если мы расходуем больше, чем потребляем – худеем, если меньше – толстеем. Поддерживаем баланс – удерживаем вес после похудения.

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Казалось бы, все просто.

Но иногда срабатывает банальная психология — закончился марафон, можно больше не придерживаться всех рекомендаций и правил ПП.

Я хочу дать вам несколько действительно нужных и полезных советов, которые помогут вам соблюдать баланс:

Наслаждайтесь едой

Ешьте, соблюдая принцип тарелки, и смакуйте каждый кусочек. Еда не должна быть способом "заедать" проблемы. Еда нужна нам для здорового и правильного функционирования организма. Так получайте от этого удовольствие!

Контролируйте размер порций и не переедайте

Тщательно пережевывайте пищу, не спешите и дайте организму понять насытился он или нет.

Регулярно тренируйтесь и выполняйте норму шагов

Физическая активность очень важна для тонуса мышц. Хотите красивое подтянутое тело? Не забывайте о спорте.

Регулярные тренировки помогут удержать вес / Фото Pixabay

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Меняйте образ жизни и привычки, а не диеты

Не устану повторять, что я противник всяческих диет и голодовок. Все диеты имеют негативные последствия для организма, провоцируют стресс и даже приводят к еще большему набору лишнего веса. Чтобы быть здоровым и красивым нужно соблюдать всего несколько правил: правильное сбалансированное питание, спорт, режим сна и отдыха.

Кушайте преимущественно домашнюю еду

В кафе не всегда можно найти ПП-еду нужной термической обработки, с правильной заправкой и тд. Если вы не уверены, что поблизости будут заведения с полезной едой – возьмите с собой лоточек с едой.

Помните, в этом нет ничего постыдного – у вас есть цель и вы уверенно к ней идете.