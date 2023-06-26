Військовий заколот у Росії зміцнив нашу єдність щодо підтримки України, – Боррель

Сьогодні у Люксембурзі міністри закордонних справ ЄС обговорювали заколот Пригожина, узгодили збільшення фінансування Європейського фонду миру, проте не надали новий транш військової допомоги.

По завершенню засідання віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель поспілкувався із журналістами, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Політична нестабільність Росії: ЄС розробить стратегію

Верховний представник Жозеп Боррель заявив, що ситуація в Росії залишається складною та непередбачуваною. Держави – члени ЄС залишаються пильними та продовжують тісну кооперацію із сусідніми державами.

Щонайменше, що можна сказати, що політична система дає тріщини,

– сказав віцепрезидент Єврокомісії про бунт в Росії.

Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз працює над створенням стратегії, як боротися з політичною непередбачуваністю в Росії. За його словами, після невдалого бунту Пригожина стало зрозуміло, що ЄС має зовсім інше бачення Росії.

"Це не тільки загроза тому, що вона має військові можливості спровокувати війну, що вона вже продемонструвала, але й загроза для внутрішньої політичної стабільності", – сказав верховний дипломат ЄС.

За словами Борреля, заколот – це внутрішня справа Росії, і ЄС не братиме участі в цих подіях. Проте, Євросоюз має боротися із причинами та наслідками політичної нестабільності Росії. Зараз у Брюсселі сфокусуються на аналізі можливих сценаріїв, аби передбачити можливі відповіді від ЄС. Віцепрезидент Єврокомісії зазначив, що заколот може вплинути на війну в Україні і лише посилює підтримку Києва з боку держав-членів ЄС.

"Я не бачив розбіжностей у поглядах між державами-членами. Навпаки, ця подія фактично ще більше зміцнила нашу єдність, і є чітка єдність у тому, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну", – заявив Боррель.

Верховний дипломат ЄС вважає, що бунт Пригожина міг позитивно вплинути на розвиток подій на фронті для українців, оскільки супротивник здав позиції на передовій.

"Що буде далі? Чи повернуться війська Пригожина? Чи будуть вони інтегровані в російську армію? Ми не знаємо. Хтось може інтегруватися, а хтось ні", – відповів журналістам Боррель.

Віцепрезидент Єврокомісії зазначив, що Росії було б важко впоратися в Африці без допомоги ПВК "Вагнер".

ЄС буде продовжувати тренувати українських військових

На фоні військового заколоту в Росії, верховний представник Євросоюзу закликав продовжувати надавати Україні допомогу, зокрема, військову. Сьогодні очільник МЗС України Дмитро Кулеба ознайомив європейських колег з ситуацією на місці.

Жозеп Боррель наголосив, що сьогодні міністри закордонних справ обговорили нагальні потреби України та підтримку у довгостроковій перспективі. Зокрема, Рада ЄС ухвалила розширення бюджету Європейського фонду миру на 3,5 мільярда доларів. Зазначимо, Євросоюз виділяє кошти на військову підтримку України та інших країн.

Крім того, ЄС вже підготував 24 тисячі українських військових. Раніше, Євросоюз планував провести тренування 30 тисяч військових до кінця року, але зараз є шанс підготувати більшу кількість солдат.

"Як я вже казав, навіть після закінчення війни нам доведеться продовжувати підтримувати Україну, щоб розвивати її обороноздатність, як промислову, так і військову. Так що це довгострокова місія, і за даними, місія дуже швидко досягає початкових цілей, але війна триває, і ми продовжуватимемо збільшувати нашу підтримку української армії", – наголосив віцепрезидент Єврокомісії.

Угорщина заблокувала виділення військового траншу

Під час засідання міністрів закордонних справ не вдалося ухвалити восьмий пакет підтримки України на передачу чергового траншу, який передбачає надання озброєння на суму приблизно 500 мільйонів євро.

"Я особисто зв'яжуся з усіма, щоб спробувати розв'язати цю проблему якнайшвидше, тому що цей пакет підтримки для України залишається відкритим", – сказав Боррель журналістам.

Зокрема, верховний дипломат планує переговорити з українською та угорською сторонами, аби розблокувати транш.

Підтримку блокує угорська сторона, яка вимагає виключити OTP bank зі списку терористів. Зазначимо, раніше Будапешт шантажував не погодити 11 пакет санкцій через цю ж причину. Згодом ЄС все ж таки ухвалив нові обмеження проти Росії.