Военный мятеж в России укрепил наше единство по поддержке Украины, – Боррель

Сегодня в Люксембурге министры иностранных дел ЕС обсуждали мятеж Пригожина, согласовали увеличение финансирования Европейского фонда мира, однако не предоставили новый транш военной помощи.

По завершению заседания вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель пообщался с журналистами, передает корреспондент 24 канала.

Обратите внимание ПВК "Вагнера" должен был конец, – Пригожин вышел на связь и назвал причины мятежа

Политическая нестабильность России: ЕС разработает стратегию

Верховный представитель Жозеп Боррель заявил, что ситуация в России остается сложной и непредсказуемой. Государства – члены ЕС остаются бдительными и продолжают тесную кооперацию с соседними государствами.

По меньшей мере, можно сказать, что политическая система дает трещины,

– сказал вице-президент Еврокомиссии о бунте в России.

Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз работает над созданием стратегии, как бороться с политической непредсказуемостью в России. По его словам, после неудачного бунта Пригожина стало понятно, что у ЕС совсем другое видение России.

"Это не только угроза потому, что у нее есть военные возможности спровоцировать войну, что она уже продемонстрировала, но и угроза для внутренней политической стабильности", – сказал верховный дипломат ЕС.

По словам Борреля, мятеж – это внутреннее дело России, и ЕС не будет участвовать в этих событиях. Однако Евросоюз должен бороться с причинами и последствиями политической нестабильности России. Сейчас в Брюсселе сфокусируются на анализе возможных сценариев, чтобы предусмотреть возможные ответы от ЕС. Вице-президент Еврокомиссии отметил, что мятеж может повлиять на войну в Украине и только усиливает поддержку Киева со стороны государств-членов ЕС.

"Я не видел разногласий во взглядах между государствами-членами. Напротив, это событие фактически еще больше укрепило наше единство, и есть четкое единство в том, что мы должны продолжать поддерживать Украину", – заявил Боррель.

Верховный дипломат ЕС считает, что бунт Пригожина мог оказать положительное влияние на развитие событий на фронте для украинцев, поскольку противник сдал позиции на передовой.

"Что будет дальше? Вернутся ли войска Пригожина? Будут ли они интегрированы в российскую армию? Мы не знаем. Кто может интегрироваться, а кто нет", – ответил журналистам Боррель.

Вице-президент Еврокомиссии отметил, что России было бы трудно справиться в Африке без помощи ПВК "Вагнер".

ЕС будет продолжать тренировать украинских военных

На фоне военного мятежа в России верховный представитель Евросоюза призвал продолжать оказывать Украине помощь, в частности, военную. Сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ознакомил европейских коллег с ситуацией на месте.

Жозеп Боррель отметил, что сегодня министры иностранных дел обсудили неотложные потребности Украины и поддержку в долгосрочной перспективе. В частности, Совет ЕС принял расширение бюджета Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда долларов. Отметим, Евросоюз выделяет средства на военную поддержку Украины и других стран.

Кроме того, ЕС уже подготовил 24 тысяч украинских военных. Ранее Евросоюз планировал провести тренировку 30 тысяч военных до конца года, но сейчас есть шанс подготовить большее количество солдат.

"Как я уже говорил, даже после окончания войны нам придется продолжать поддерживать Украину, чтобы развивать ее обороноспособность, как промышленную, так и военную. Так что это долгосрочная миссия, и по данным, миссия очень быстро достигает начальных целей, но война продолжается, и мы будем продолжать увеличивать нашу поддержку украинской армии", – подчеркнул вице-президент Еврокомиссии.

Венгрия заблокировала выделение военного транша

Во время заседания министров иностранных дел не удалось принять восьмой пакет поддержки Украины на передачу очередного транша, предусматривающего предоставление вооружения на сумму около 500 миллионов евро.

"Я лично свяжусь со всеми, чтобы попытаться решить эту проблему как можно скорее, потому что этот пакет поддержки для Украины остается открытым", – сказал Боррель журналистам.

В частности, Верховный дипломат планирует переговорить с украинской и венгерской сторонами, чтобы разблокировать транш.

Поддержку блокирует венгерская сторона, требующая исключить OTP bank из списка террористов. Отметим, ранее Будапешт шантажировал не согласовать 11 пакет санкций по этой же причине. Впоследствии ЕС все же принял новые ограничения против России.