Спеціальність та частина під час мобілізації: як змінити фах чи перевестись

В Україні з початку запровадження воєнного стану триває мобілізація. Військові, яких мобілізували, подекуди хочуть змінити спеціальність чи перевестись в іншу частину.

Варто зауважити, що військову спеціальність мобілізованому визначають, згідно з наказом №317 Міноборони від 7 вересня 2020 року. Її вибирають з офіційного переліку, пише 24 Канал.

Читайте також Чи можуть заброньовані працівники виїжджати за кордон: пояснення юриста

Як змінити військову спеціальність

Якщо раніше мобілізованому не визначили фах, то його встановлюють, згідно з професією в цивільному житті. Тобто за дипломом, записом у трудовій книжці, досвідом роботи чи КВЕДами підприємця.

Якщо ж професія у людини цивільна, то враховують побажання людини. Тобто чоловік може сказати, яку військову спеціальність прагне отримати.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів "Донбас. Реалії", що для зміни військової спеціальності є курси підготовки та підвищення кваліфікації, яку можуть пройти офіцери.

Вони тривають 3 місяці та дозволяють змінити обліково-військову спеціальність. Після курсів військові можуть бути призначені на інші посади відповідно до нової спеціальності,

– заявив Горбач.

Окрім того, начальник Дарницького територіального центру комплектування полковник Руслан Тригуб в інтерв'ю hromadske пояснював, що після вивчення особистих даних військовозобов'язаних вирішують, куди саме направляти військових.

Тобто, якщо людина 20 років працює механіком на СТО, то вона може піти тим самим механіком у ремонтний батальйон. Якщо кухар в ресторані – стає кухарем у військовій частині.

Як можна перевестись в іншу частину

Переведення в ЗСУ та інших складових Сил оборони відбувається не на підставі самого лише бажання військовослужбовця, а й рішення його командира,

– заявив Роман Горбач.

За його словами, якщо командир вважає, що цей військовослужбовець має тут виконувати обов'язки, і без нього підрозділ не зможе діяти на повну силу, – він має право не відпустити цього військовослужбовця.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ пояснив, що так відбувається за умови, якщо немає інших причин для переведення.

Такими іншими причинами переведення можуть бути:

стан здоров'я;

сімейні обставини.