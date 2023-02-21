Специальность и часть во время мобилизации: как изменить профессию или перевестись

В Украине с начала введения военного положения продолжается мобилизация. Военные, которых мобилизовали, иногда хотят сменить специальность или перевестись в другую часть.

Следует заметить, что военную специальность мобилизованному определяют, согласно приказом №317 Минобороны от 7 сентября 2020 года. Ее выбирают из официального перечня, пишет 24 Канал.

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Как сменить военную специальность

Если ранее мобилизованному не определили профессию, то ее устанавливают согласно профессии в гражданской жизни. То есть по диплому, записи в трудовой книжке, опыту работы или КВЭДами предпринимателя.

Если профессия у человека гражданская, то учитывают пожелания человека. То есть мужчина может сказать, какую военную специальность стремится получить.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал "Донбасс. Реалии", что для смены военной специальности есть курсы подготовки и повышения квалификации, которую могут пройти офицеры.

Они продолжаются 3 месяца и позволяют изменить учетно-военную специальность. После курсов военные могут быть назначены на другие должности в соответствии с новой специальностью,

– заявил Горбач.

Кроме того, начальник Дарницкого территориального центра комплектования полковник Руслан Тригуб в интервью hromadske объяснял, что после изучения личных данных военнообязанных решают, куда именно направлять военных.

То есть, если человек 20 лет работает механиком на СТО, то он может пойти тем же механиком в ремонтный батальон. Если повар в ресторане – становится поваром в воинской части.

Как можно перевестись в другую часть

Перевод в ВСУ и других составляющих Сил обороны происходит не на основании желания военнослужащего, но и решения его командира,

– заявил Роман Горбач.

По его словам, если командир считает, что этот военнослужащий должен выполнять обязанности, и без него подразделение не сможет действовать в полную силу, – он имеет право не отпустить этого военнослужащего.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ объяснил, что так происходит при условии, что нет других причин для перевода.

Такими другими причинами перевода могут быть:

состояние здоровья;

семейные происшествия.