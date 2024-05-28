Основний інструмент Путіна: як змінюється ядерна риторика очільника Кремля
Російський диктатор Владімір Путін розуміє, що програє у разі прямого зіткнення з НАТО. Ядерна зброя – основний інструмент, який дозволяє залякувати Захід та обмежувати його реакцію.
Проте страх в українських союзників поступово починає зникати, через це в Росії вдаються до нових наративів. Такою думкою в етері 24 Каналу поділився російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.
До теми Кінець ядерного лідерства Росії: як заборона імпорту урану змусить страждати економіку Путіна
Як змінювалася ядерна риторика Кремля
У 2018 році російський агент, генерал воєнної розвідки Дмітрій Тренін бігав у США та благав не надавати Україні протитанкові ракети Javelin. Буцім Росія через передачу цієї зброї може застосувати ядерну зброю. Така ж ситуація відбувалася з передачею ЗРК Patriot, артсистем HIMARS, танків Abrams та іншої зброї.
6 лютого 2022 року Владімір Путін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном попередив, що Росія може застосувати ядерну зброю у разі нагальної потреби.
24 лютого 2022 року у своєму зверненні російський диктатор вкотре нагадав: якщо країни втрутяться у так звану "СВО", наслідки для них стануть непоправними за останню тисячу років.
Проте нещодавно українські партнери зруйнували останні так звані "червоні лінії": США надали Україні американські ракети ATACMS дальністю 300 кілометрів та не було публічної заборони використання західної зброї по території Росії.
"Червоні лінії" діяли поки в Заходу відчувався страх, що Путін може використати ядерну зброю. Тут Путіна психологічно переграв Макрон, коли заявив, що потрібно ставити правильно питання – про поразку Росії. Для цього Франція готова у разі необхідності відправити свої Збройні сили в Україну,
– зазначив Піонтковський.
"Путін відповів стандартно, погрозами: "Будемо завдати ударів по Франції". Натякаючи на ядерну зброю. Тоді Макрон повідомив дві речі: "Ми вже беремо участь у війні на території України. Наші та британські спеціалісти разом з українцями працюють над обслуговуванням ракет". Крім того, нагадав, що Франція також ядерна держава. Це шокувало всю російську пропаганду", – додав він.
Z-патріоти почали галасувати, що Париж оголосив Росії війну. Відтак росіянам буцім потрібно завдавати ударів по французах, і не обов'язково ядерною зброєю. Тобто спектр погроз змінився. Про це також свідчить заява речниці МЗС Росії Марії Захарової. Вона сказала, що Росія буде вимушена збивати іноземні літаки, які з'являться в Україні.
Захід зрозумів, що ядерні погрози – це пустий шантаж. Путін просто здувся після слів Макрона про наявність у Франції ядерної зброї. Тепер розмови про ядерку закінчені. З Кремля уже чутно наративи про "корейський сценарій" для України або затяжну війну,
– констатував Андрій Піонтковський.
Ядерна зброя: актуальні новини
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що США погрожують знищити всі позиції російських військових в Україні в разі застосування Росією ядерної зброї. Також Китай та Індія застерегли Кремль від використання ядерної зброї. Крім того, якщо Кремль вирішить застосувати її, то Японія та Корея також стануть ядерними державами, хоча не хочуть цього.
- У Росії 21 травня стартували навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї у Південному військовому окрузі. Російське міноборони заявило, що мета цих навчань – практичне відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї для готовності реагування на "загрози та провокації". Зокрема, окупанти відпрацьовують завдання отримання спеціальних боєприпасів для комплексу "Іскандер", спорядження ракет і потайного висування в позиційний район для підготовки до пусків.
- Відомо, що у Білорусі розбудовують військову базу поблизу Осиповичі. Як пишуть у ЗМІ, саме там Кремль може зберігати ядерну зброю. Супутникові фото показують нові зони з високим рівнем безпеки та інші споруди, які нагадують російські сховища ядерних боєголовок.