Перед перемовинами треба зробити Росію слабкою: військовий оглядач пояснив, як цього досягти

Україна найближчим часом очікує на винищувачі F-16. Також міжнародні партнери виділяють нові пакети військової допомоги, збільшуючи забезпечення української армії технікою та зброєю.

В етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав, чи зможуть Сили оборони завдяки збільшенню ресурсу відвоювати частину території, аби вийти на перемовну позицію сильнішими.

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Як зробити Росію слабкою

Збройні Сили України до кінця 2024 року займатимуться обороною. У нас буде виключно оборона стратегія, але в її склад входить важлива фаза – виснаження ворога.

Вихід на вигідну позицію щодо перемовин – зробить Росію слабкою,

– наголосив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Зараз західні моніторингові групи помітили й фіксують те, що Росія виснажується. У країни-агресора на складах закінчується радянська техніка, якої у неї було десятки тисяч одиниць на початок повномасштабного вторгнення в Україну.

Зараз майже всі ці склади з артилерією, танками, БМП, автомобільним транспортом спустошені. Росія перебуває на межі того, що майже 90% техніки, яка є в зоні бойових дій, – радянська техніка, яку вона відновила зі складів та центрів збереження,

– мовив Коваленко.

За його словами, Росія кожного місяця втрачає в середньому, наприклад, по 300 танків й стільки ж танків може компенсувати, тому що в неї є відновлення того, що залишилось від Радянського Союзу.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Збройні Сили України знищили 8406 танків та 16179 бойових броньованих машин ворога.

Коли радянські ресурси закінчаться, то відновлювати буде нічим. Внутрішнє виробництво тільки на "Уралвагонзаводі". На місяць можна виготовити приблизно пів роти Т-90 та Т-72, тобто 11 – 15 танків.

Якщо говорити абстрактно, то умовно кажучи, при такій інтенсивності ведення бойових дій і втрат у близькому майбутньому Росія залишиться без техніки,

– зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Отже, наша сильна позиція – це в розумінні Росії того, що завтра вона може залишитись без танків, якщо продовжуватиме цю війну. Без техніки людський ресурс нічого не вирішує, залишиться тільки багато людського ресурсу і ядерна зброя. Розуміння такого формату слабкості є нашим козирем.