Перед переговорами надо сделать Россию слабой: военный обозреватель объяснил, как этого достичь

Украина в ближайшее время ожидает истребители F-16. Также международные партнеры выделяют новые пакеты военной помощи, увеличивая обеспечение украинской армии техникой и оружием.

В эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал, смогут ли Силы обороны благодаря увеличению ресурса отвоевать часть территории, чтобы выйти на переговорную позицию сильнее.

К теме "Время пришло": президент Финляндии назвал, что нужно Украине для успеха в переговорах с Россией

Как сделать Россию слабой

Вооруженные Силы Украины до конца 2024 года будут заниматься обороной. У нас будет исключительно оборонная стратегия, но в ее состав входит важная фаза – истощения врага.

Выход на выгодную позицию по переговорам – сделает Россию слабой,

– отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Сейчас западные мониторинговые группы заметили и фиксируют то, что Россия истощается. У страны-агрессора на складах заканчивается советская техника, которой у нее было десятки тысяч единиц на начало полномасштабного вторжения в Украину.

Сейчас почти все эти склады с артиллерией, танками, БМП, автомобильным транспортом опустошены. Россия находится на грани того, что почти 90% техники, которая есть в зоне боевых действий, – советская техника, которую она восстановила со складов и центров сохранения,

– сказал Коваленко.

По его словам, Россия каждый месяц теряет в среднем, например, по 300 танков и столько же танков может компенсировать, потому что у нее есть восстановление того, что осталось от Советского Союза.

С начала полномасштабного российского вторжения Вооруженные Силы Украины уничтожили 8406 танков и 16179 боевых бронированных машин врага.

Когда советские ресурсы закончатся, то восстанавливать будет нечем. Внутреннее производство только на "Уралвагонзаводе". В месяц можно изготовить примерно пол роты Т-90 и Т-72, то есть 11 – 15 танков.

Если говорить абстрактно, то условно говоря, при такой интенсивности ведения боевых действий и потерь в близком будущем Россия останется без техники,

– отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Итак, наша сильная позиция – это в понимании России того, что завтра она может остаться без танков, если будет продолжать эту войну. Без техники человеческий ресурс ничего не решает, останется только много человеческого ресурса и ядерное оружие. Понимание такого формата слабости является нашим козырем.