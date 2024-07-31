В етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав, чи зможуть Сили оборони завдяки збільшенню ресурсу відвоювати частину території, аби вийти на перемовну позицію сильнішими.
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Як зробити Росію слабкою
Збройні Сили України до кінця 2024 року займатимуться обороною. У нас буде виключно оборона стратегія, але в її склад входить важлива фаза – виснаження ворога.
Вихід на вигідну позицію щодо перемовин – зробить Росію слабкою,
– наголосив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".
Зараз західні моніторингові групи помітили й фіксують те, що Росія виснажується. У країни-агресора на складах закінчується радянська техніка, якої у неї було десятки тисяч одиниць на початок повномасштабного вторгнення в Україну.
Зараз майже всі ці склади з артилерією, танками, БМП, автомобільним транспортом спустошені. Росія перебуває на межі того, що майже 90% техніки, яка є в зоні бойових дій, – радянська техніка, яку вона відновила зі складів та центрів збереження,
– мовив Коваленко.
За його словами, Росія кожного місяця втрачає в середньому, наприклад, по 300 танків й стільки ж танків може компенсувати, тому що в неї є відновлення того, що залишилось від Радянського Союзу.
Коли радянські ресурси закінчаться, то відновлювати буде нічим. Внутрішнє виробництво тільки на "Уралвагонзаводі". На місяць можна виготовити приблизно пів роти Т-90 та Т-72, тобто 11 – 15 танків.
Якщо говорити абстрактно, то умовно кажучи, при такій інтенсивності ведення бойових дій і втрат у близькому майбутньому Росія залишиться без техніки,
– зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".
Отже, наша сильна позиція – це в розумінні Росії того, що завтра вона може залишитись без танків, якщо продовжуватиме цю війну. Без техніки людський ресурс нічого не вирішує, залишиться тільки багато людського ресурсу і ядерна зброя. Розуміння такого формату слабкості є нашим козирем.