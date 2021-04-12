Як звільнення від російських окупантів змінило Маріуполь: фото, відео

Маріуполь – великий промисловий центр, який у 2014 році став символом міських трансформацій. Після звільнення міста від російських окупантів місцеві мешканці переосмислюють свій дім, а його культурне середовище стрімко розвивається.

Ukraїner розповів історію про новий культурний простір, що гуртує громаду міста в оздобленому петриківським розписом храмі. Про це – читайте далі.

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Будівля храму Петра Могили та собору Успіння Пресвятої Богородиці – єдина церква в Україні, яку повністю розписали традиційним українським орнаментом. Будувати їх почали в 1998 році.

23 роки тому парафія викупила будівлю ексуправління морського пароплавства і почала її реконструкцію. Роботи тривають і досі, оскільки фінансуються з благодійних пожертв.

У двоповерховій будівлі розміщено два храми. Нижній – Святителя Петра Могили – требний, а над ним – кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці, де проводять урочисті служби.

Петриківський розпис

У 2017 році в архиєпископа Донецького і Маріупольського Сергія (Горобцова) виникла ідея розписати храми українським орнаментом, та реалізувати її відразу не вдалося.

Згодом маріупольський волонтер Кирило Долімбаєв, який привозив продукти у соціальну їдальню при церкві Святителя Петра Могили, зголосився допомогти із втіленням задуму.

Кирило написав пост у фейсбуці із закликом зібрати гроші на цей проєкт. Понад 350 меценатів зібрали близько 10 тисяч доларів менш ніж за 3 місяці.

Зробила ескіз і розписала екстер'єр храму майстриня петриківського розпису Ольга Черьомушкіна. За це авторка проєкту отримала диплом Книги рекордів України. Тепер елементи петриківки планують використати і для оздоблення інтер’єру.

Це приверне увагу і до української культури, і до української Церкви, і взагалі до Маріуполя і України. Я думаю, все зрозуміється з часом: що це дасть і що це несе,

– зазначила Черьомушкіна.

Культурний осередок

Відразу після завершення зовнішнього оздоблення храму громада почала працювати над створенням школи бандури та українського живопису імені Василя Сліпака.

Навчальний центр при недільній школі відкрили на початку 2021 року. Онлайн-уроки з петриківського розпису проводить Ольга Черьомушкіна, є курси вишивання, вивчення іноземних мов.

Наступним етапом, який для себе визначила громада, стане створення меморіалу загиблим воїнам ООС та бібліотеки україномовної літератури імені Василя Стуса у приміщенні храму.

Волонтери та парафіяни збирають гроші на ремонт, книжки їм надсилають з усієї України.

Більше про трансформацію Маріуполя: дивіться у відео Ukraїner

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