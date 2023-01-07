Є угода на 49 років, – Ткаченко висловився про майбутнє Почаївської Лаври

В Україні продовжують кропітку та непросту роботу з повернення храмів, які з тих чи інших причин орендує або просто використовує УПЦ МП. Зокрема, Почаївської Лаври.

Як зазначив під час телемарафону міністр культури Олександр Ткаченко, наша держава має два варіанти розвитку подій. Один із них потребує зміни чинного законодавства.

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Деякі храми у безстроковій оренді

За словами Ткаченка, у майбутньому наша держава матиме можливість безоплатно або передавати будь-які будівлі, як це було раніше, або давати їх у довгострокову оренду.

Якщо говорити про храми, які зараз перебувають під контролем УПЦ МП, то необхідно буде або змінювати чинне законодавство, або ухвалювати інші рішення. Це єдиний цивілізований спосіб повернути їх державі.

У Києво-Печерській Лаврі угода була укладена між урядом Азарова і УПЦ МП. Безстрокова. У Почаївській – угода укладена на 49 років. Святогірська Лавра в принципі належить до власності Донецької військової адміністрації, і там відповідно інше рішення. Наскільки я пам'ятаю, там теж безстрокова або оренда, або користування,

– зазначив Ткаченко.

Він наголосив, що у кожному з цих випадків потрібно буде ухвалювати цивілізовані, європейські та прозорі рішення. За таким самим принципом, який використовували для припинення користування Успенським собором і трапезної.

Історична подія для ПЦУ

Нагадаємо, що 7 січня Митрополит Київській і всієї України Епіфаній проводив святкову службу в Успенському соборі Київсько-Печерської Лаври. Зауважимо, що це перша в історії літургія предстоятеля автокефальної Православної церкви України у Києво-Печерській Лаврі.

Наприкінці нагадаємо, що в Україні все ще точаться дискусії щодо того, коли відзначати Різдво. Так, у Дії наприкінці грудня 2022 провели опитування. Його результати пролили світло на те, яка дата зараз все ж ближча для українців:

понад 900 тисяч – близько 59% – віддали голос за 25 грудня;

понад 390 тисяч – понад 25% – хочуть святкувати 7 січня.

Зауважимо, що під час наступного засідання Синоду вивчатимуть як позитивний, так і негативний досвід святкування 25 грудня та 7 січня. Епіфаній наголосив, що у нашій державі робитимуть все можливе, щоб не допустити поділів у Церкві.