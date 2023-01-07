Есть соглашение на 49 лет, – Ткаченко высказался о будущем Почаевской Лавры
В Украине продолжают кропотливую и непростую работу по возвращению храмов, которые по тем или иным причинам арендует или просто использует УПЦ МП. В частности, Почаевской Лавры.
Как отметил во время телемарафона министр культуры Александр Ткаченко, наше государство имеет два варианта развития событий. Один из них нуждается в изменении действующего законодательства.
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Некоторые храмы в бессрочной аренде
По словам Ткаченко, в будущем у нашего государства будет возможность бесплатно или передавать любые здания, как это было раньше, или давать их в долгосрочную аренду.
Если говорить о храмах, которые сейчас находятся под контролем УПЦ МП, необходимо будет либо изменять действующее законодательство, либо принимать другие решения. Это единственный цивилизованный способ вернуть их государству.
В Киево-Печерской Лавре соглашение было заключено между правительством Азарова и УПЦ МП. Бессрочное. В Почаевской – соглашение заключено на 49 лет. Святогорская Лавра в принципе относится к собственности Донецкой военной администрации, и там соответственно другое решение. Насколько я помню, там тоже бессрочная либо аренда, либо использование,
– отметил Ткаченко.
Он подчеркнул, что в каждом из этих случаев нужно будет принимать цивилизованные, европейские и прозрачные решения. По тому же принципу, который использовали для прекращения пользования Успенским собором и трапезной.
Историческое событие для ПЦУ
Напомним, что 7 января Митрополит Киевской и всея Украины Эпифаний проводил праздничную службу в Успенском соборе Киевско-Печерской Лавры. Это первая в истории литургия предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины в Киево-Печерской Лавре.
В конце напомним, что в Украине все еще ведутся дискуссии о том, когда отмечать Рождество. Так, в Дії в конце декабря 2022 года провели опрос. Его результаты пролили свет на то, какая дата сейчас ближе для украинцев:
- более 900 тысяч – около 59% – отдали голос за 25 декабря;
- более 390 тысяч – более 25% – хотят праздновать 7 января.
Отметим, что во время следующего заседания Синода будут изучать как положительный, так и негативный опыт празднования 25 декабря и 7 января. Эпифаний подчеркнул, что в нашем государстве будут делать все возможное, чтобы не допустить разделения в Церкви.