Якась шизофренія, – Гетманцев про скасування фіскалізації
Джерело:24 канал
Верховна Рада відтермінувала до 1 січня 2022 року застосування обов'язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає це помилковим рішенням.
Однак рішення прийняли за умови того, що в жодному випадку та за жодної підстави більше ніколи не перенесуть, не відтермінують фіскалізацію. Про це нардеп зі "Слуги народу" розповів в інтерв'ю програми "Перші особи".
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Він вважає, що питання фіскалізації та інтересів малого бізнесу й ця акція – це абсолютно різні питання.
"Щодо фіскалізації як такої, я взагалі не можу зрозуміти предмет цієї дискусії в нормальному цивілізованому суспільстві, між людьми, які вважають себе розумними. Якщо ці норми діють в усьому цивілізованому світі, у всій Європі", – зазначив Гетманцев.
Він наголосив, що для ФОПів навпаки підвищили податкові ліміти для ФОПів. Ба більше, дозволили їм працювати, маючи більший бізнес.
Це ж безглуздя, якась шизофренія, коли ми з вами одночасно вимагаємо скасувати фіскалізацію й підвищити заробітні платні вчителям,
– заявив нардеп.
Що має на меті фіскалізація
Фіскалізація – це про те, аби відрізнити малий бізнес від середнього і великого. А як відрізнити за обсягом продажів? Єдиний лише є інструмент, – тільки реєстратор розрахункових операцій.
"Ми не фіскалізуємо фізичних осіб на перших групах і ніколи не планували це робити. Але якщо ми говоримо про цивілізацію, про те, що великий бізнес повинен бути великим, а малий повинен бути малим, то ми повинні з вами застосувати той інструмент, який працює у всьому світі. І навіть це не обговорювати", – підсумував Гетманцев.
Інтерв'ю з Данилом Гетманцевим: дивіться відео
Фіскалізація ФОП: головне
- У вересні 2019 року парламент прийняв закон про внесення змін до закону про застосування касових апаратів.
- Відповідно до нього, всі підприємства, що пов'язані з торгівлею, громадським харчуванням або наданням послуг повинні мати фізичний або електронний касовий апарат.
- Верховна Рада 1 грудня 2020 року проголосувала за відтермінування до 1 січня 2022 року застосування обов'язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців.
- 19 травня 2021 року Кабмін затвердив зміни до низки нормативних актів щодо реалізації фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій для різних та окремих сфер застосування.
- Підприємці протестували під Верховною Радою. Вони вирушали навіть до Офісу Президента з вимогою, зокрема, скасувати обов'язкове запровадження касових апаратів.