Як цей закон може це зламати?

Повертаючись до Антимонопольного комітету. Ви знаєте, що розслідування Антимонопольного комітету триває 1,5 роки? За розслідуваннями ідуть суди, які тривають також 1,5 – 2 роки. Чи маємо ми з вами 3 роки, аби використовуючи недосконалу судову систему, різноманітні юридичні важелі, які є в розпорядженні великого, середнього бізнесу, подолати цю проблему?

Ви думаєте, що закон про олігархів допоможе швидше все виправити? Це буде так само 3 роки.

Я вам пояснюю, що таке закон про олігархів. Це якраз повернення в право. Закон про олігархів – це коли ми на рівні закону, рішень РНБО, визначаємо, що ти є тією людиною, зловживаєш своїм становищем, бо маєш активи у своїх руках, які використовуєш для власного збагачення на шкоду держави.

Ми робимо реєстр. Для цих людей вмикають певні негативні явища, негативні наслідки як: фінансовий моніторинг, підвищена увага й певні перепони з боку європейських країн, США тощо. Тому що сам факт включення людини до реєстру олігархів уже є негативним для нього. Найголовніше, що цей закон не єдиний.

Він іде в пакеті з великим податковим законом, який дуже критикує великий бізнес – №5600 (законопроєкт – 24 канал), який вносить зміни до податкового кодексу, усуваючи всі неправомірні преференції, корупційні пільги, схеми ухилення від оподаткування, які роками існували в нашій державі – з'явились не при нас, але, на жаль, при нас треба їх ліквідовувати.



Гетманцев прокоментував законопроєкт про олігархів / Фото "Слуги народу"

З огляду на зазначене, – це лише окремий крок. Його потрібно сприймати в системі. Це абсолютний наш пріоритет. Це абсолютне наше магістральне завдання – відбудувати в Україні систему цивілізованих нормальних європейських відносин, які б дозволили Україні, бізнесу, людям розвиватися вільно.

До речі, є дуже цікава теза. Я про неї вже говорив раніше, що насправді деолігархізація вигідна насамперед олігархам.

Вони так не думають.

Вони так не думають, а марно.

Точніше, крім Коломойського. Він сказав, що йому "фіолетово".

Самі олігархи є бенефіціарами такого процесу, бенефіціарами такого рішення, бо їхній бізнес уже склався. Є великий потужний бізнес. Дійсно, вони менше зароблятимуть, ділитимуться з державою. Але сам цей бізнес капіталізується, коштуватиме більше, якщо він буде в цивілізованій країні.

Перенесіть у своїй уяві заводи Ріната Ахметова в Польщу. Тільки через те, що вони працюватимуть у країні, де є правова інфраструктура, правоохоронна інфраструктура, просто інфраструктура, коштуватимуть в 10 разів дорожче.

Чому ми разом зі всім суспільством не можемо побудувати в Україні таку ж інфраструктуру? Саме на це спрямований законопроєкт президента, як й інші наші ініціативи.

Ми знаємо, що там буде 4 критерії, за якими відноситимуть до олігархів. Наприклад, 3 очевидні прізвища: Ахметов, Коломойський, Пінчук. Оберіть будь-яке й поясніть, за яким критерієм можна когось із них віднести туди і як це вплине на його бізнес-імперію?

Я не знаю й не хочу говорити про прізвища. Мовиться про рішення, які ухвалюватиме РНБО на підставі відомостей. До речі, кожен член РНБО може робити відповідне подання, але, як я розумію, подання повинні робити саме правоохоронні органи, які мають відповідні відомості про те, що людина (чи з тих прізвищ, що ви назвали, чи з інших) дійсно фінансує, має вплив на медіа, на політичні сили.

Які 4 критерії олігархів • Беруть участь у політичному житті.

• Мають значний вплив на ЗМІ.

• Є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку.

• Є власниками активів вартістю в понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).

Ті, кого я назвала, має кожен по національному каналу.

І мають великий бізнес у власності. Поєднання цих 3 із 4 ознак є підставою для того, щоби їх РНБО віднесла своїм рішенням до відповідного реєстру.

Про Ахметова

Припустимо, Ахметова називають (олігархом – 24 канал). Що далі буде? Чим це страшно для нього?

У законі написано про заборону участі у великій приватизації й заборону фінансування будь-яких політичних партій. Хоча ми з вами повинні розуміти, що заборона фінансування політичних партій – мовиться не просто про публічне фінансування, а й непублічне фінансування тих чи інших політичних сил. Тобто, людина не повинна мати стосунку до політичного життя. Але поза тим у нас є й певні наслідки, які випливають саме з того факту, що людину віднесли до цього списку.

От ми як політичні діячі маємо підвищений ризик для фінансового моніторингу. Банки моніторять наші рахунки, рахунки наших родичів, постійно відбувається ідентифікація. Тобто це такі обтяження, які є в законодавстві. Так само й олігархи матимуть підвищені ступені ризику щодо будь-якої фінансової операції, яку вони здійснюють.

Той факт, що на території суверенної держави людину визнали такою, що використовує свій політичний вплив для свого бізнесу, може мати неабиякий вплив на його закордонні активи. Але знаєте, що великий бізнес використовує й інструменти інвестицій з-за кордону, і розміщує цінні папери в інших державах, залучаючи фінансування. Це прекрасно, що вони це роблять.

Але саме по собі це рішення матиме певний негативний вплив. Тому буде термін, визначений законом, упродовж якого РНБО не зможе ухвалювати жодне рішення, але люди повинні для себе вирішити, чи вони хочуть розбудовувати великий власний бізнес в Україні. Україна їм у тому допомагатиме.

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І ми абсолютно свідомі в тому, що "Метінвест" – це флагман української економіки й ми зацікавлені в розвитку цієї компанії, Україна зацікавлена. Це компанія, яка сплачує "білі" заробітні плати, що дуже важливо. Це компанія, яка приносить Україні дуже великий дохід. Таких компаній досить багато в Україні. Так-от, або вони займаються розвитком своїх великих компаній, або вони займаються політикою. Вони повинні вирішити.

"Метінвест" такий успішний, тому що він не дуже чесно бере участь у державних тендерах. Він має якусь унікальну продукцію для Укрзалізниці, яку продає. Якщо ми його позбавимо цього, йому це нецікаво.

Я з вами не згодний щодо цього. Мовиться не про мої симпатії до Ахметова й "Метінвесту". Люди можуть зі ЗМІ почути, як вони до мене ставляться через подання законопроєкту №5600, бо їм треба буде сплачувати більше до держави. Тобто симпатій жодних немає.

Але будьмо відвертими. Дохід цього бізнесу прямо залежить від кон'юктури цін на зовнішніх ринках на руду, метал. І хочемо ми цього чи ні (а ми хочемо цього), наразі ця кон'юнктура є сприятливою.

Навіть тарифи ринкові на перевезення залізної руди Ахметова Укрзалізницею не можемо скасувати.

Що означає, не можемо скасувати?

Є пільгові тарифи, які нижчі за собівартість. Кабмін не хоче їх скасовувати.

Складне питання.

Та просте.

Ні це питання непросте. Це питання складне. Тому що якщо ми з вами поставимо це запитання Укрзалізниці (а ми його ставили), Укрзалізниця, враховуючи не якісь корупційні схеми, а враховуючи ринкову ситуацію в Україні, вважає, що ці ціни наразі є обґрунтованими.

Як може бути ринково обґрунтована ціна, яка є нижчою за собівартість тарифу на перевезення?

По-перше, питання – у собівартості тарифу, як його рахувати. По-друге, питання про співвідношення попиту та пропозиції. Знову ж таки, я не захищатиму цей бізнес. І точно не захищатиму його в розмові з вами. Тут ми скоріше на одному боці.

Але треба ставитися об'єктивно. І якщо ціна на руду наразі перевищує 200 доларів за тонну, то об'єктивно вони заробляють дуже великі гроші за кордоном. Вони повинні більше сплачувати державі, і про це наш закон №5600, зокрема. З іншого боку, ми зацікавлені в тому, щоби вони дійсно більше продавали, більше заробляли державі й щоби їхній бізнес був успішним для них насамперед. Симбіоз великого бізнесу й держави присутній у будь-яких країнах, які робили стрімкі стрибки у своєму розвитку. Подивіться на будь-яку країну світу: Південну Корею, Сінгапур, інші азійські країни.



Данило Гетманцев / Фото "Главком"

На жаль, хочемо ми цього чи ні, але економіка країни не розвивається на базарних торгівцях. Економіка країни розвивається на лідерах, великих компаніях, які створюють робочі місця безпосередньо, створюють навколо себе середній бізнес, і створюють навколо середнього бізнесу малий. Це локомотиви. Тому я вважаю, що якщо олігархи припинять врешті-решт займатися політикою, а займуться своєю безпосередньою справою, розвитком свого бізнесу, переоснащенням, інвестуванням в основні засоби, буде щастя нам усім.

Голоси під це знайдуться в парламенті? Ми знаємо, що він уже давно гуртом і в роздріб розкуплений тими ж олігархами.

Ви перебільшуєте. Це певні стереотипи, шаблони. Я переконаний у тому, що президентська фракція підтримає антиолігархічний закон. Я особисто підтримую його. І до речі, там є питання до самого тексту, його треба вдосконалювати до другого читання. Але те, що ми підтримуємо саму його ідею, як фракція монобільшості, це – поза сумнівами. Чи підтримують нас колеги з опозиції? Навряд чи підтримують.

У деяких фракція є олігархи…