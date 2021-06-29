Таку думку голова фінансового комітету Верховної Ради висловив в інтерв'ю програми "Перші особи".

Увага Якщо державність зруйнується через відсутність олігархів, значить її й не було, – Зеленський

Він нагадав, що олігарх – це людина, яка поєднує в собі велику приватну власність, вплив на медіа й одночасно – вплив на певні політичні процеси.

За його словами, якщо людина має ці всі 3 важелі, то вона, фактично, їх використовує не для того, щоб розвиватись у вільній конкурентній боротьбі з бізнесами, а щоб зафіксувати своє монопольне становище та контроль над держвласністю. Відтак – з того отримувати вигоду та дохід.

Проблема олігархії, ухилення від оподаткування, монополій, тіньової економіки й корупції (політичної й на нижчому рівні) – на сьогодні становлять загрозу нацбезпеці на такому ж рівні, як війна на Сході,

– вважає Гетманцев.

Він додав, що всі ці процеси пов'язані. Про це свідчать деякі рішення Ради нацбезпеки України.

Які 4 критерії олігархів?

• беруть участь у політичному житті;

• мають значний вплив на ЗМІ;

• є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;

• є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).

"В суспільстві таких людей невелика кількість. Попри це, ми розуміємо, що успішним є не той, хто розумніший чи багато працює, а хто хитріший і має зв'язки. Тому такий вплив олігархату на суспільство в цілому є вкрай негативним", – додав Гетманцев.

Тож, він вважає, що цю систему треба зламати й певні кроки вже відбуваються.

Зверніть увагу! Створення законопроєкту про статус олігарха в Україні ініціював президент Володимир Зеленський під час засідання РНБО 15 квітня.

Законопроєкт про олігархів: головне