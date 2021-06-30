Их аргумент – для борьбы с олигархами надо не вносить их в "черные списки", а перезагрузить суды и дать нормально работать Антимонопольному комитету и антикоррупционным органам. О деньгах олигархов и протестах из-за кассовых аппаратов – в интервью рассказал депутат от "Слуги народа" и председатель финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев.

Внимание Проблема олигархии – такая же угроза нацбезопасности, как война на Востоке, – Гетманцев

О борьбе с олигархами

Итак, дешевый популизм, или борьба с олигархами? Попробуйте убедить нас, что внесением олигархов в "черные списки" можно их напугать и превратить в простых бизнесменов.

Начнем с того, что такое олигархат вообще и почему эта проблема вопиющая для Украины. Олигарх – это человек, который сочетает в себе большую частную собственность, влияние на медиа и одновременно – воздействие на определенные политические процессы.

Если человек имеет все эти 3 рычаги в одном, то он фактически их использует не для того, чтобы развиваться в свободной конкурентной борьбе с другими бизнесами, а чтобы сначала получить, а потом зафиксировать свое или монопольное положение, или какие-то налоговые льготы и контроль над госсобственностью. Следовательно, с того получать выгоду и доход.

В обществе таких людей небольшое количество – их перечень у всех на устах. Они сообщают обществу правила игры. Мы понимаем, что успешным является не тот, кто умнее или много работает, а кто хитрее и имеет связи и знает, как обмануть государство, не заплатить налоги. Эти правила действуют на все общество. Поэтому такое влияние олигархата в целом является крайне негативным, поэтому эту систему надо сломать. Об этом говорят практически все политические силы, но что-то делает только наша.

Интервью с Даниилом Гетманцевым: смотрите видео

Я не хочу заниматься лишней рекламой, а хочу объяснить, почему это эффективно. И начать не с антиолигархического законопроекта №5599, а с тех актов, которые мы уже приняли изначально:

вспомним редакцию проекта о финансовом мониторинге, который устанавливает жесткие правила для крупных финансовых операций;

вспомним антиоффшорный законопроект, который мы приняли в январе 2020 года и который наконец впервые за всю историю Украины вводит правила, которые не позволяют уклоняться от налогообложения большому и сверхбольшому бизнесу, выводя свои доходы.

Вспомним решение СНБО. Это не закон, но – соответствующие решения, которые принимает высший орган нацбезопасности в государстве. Самим своим фактом существования они определяют, что проблемы олигархии, уклонения от налогообложения, монополий, теневой экономики и коррупции (политической и на более низком уровне, а они все взаимосвязаны) – на сегодня составляют угрозу нацбезопасности на таком же уровне, как война на Востоке .

То, что вы говорите о СНБО. Именно потому, что эти решения принимают в СНБО, принимают какой-то специальный закон об олигархах, а не делают судебную реформу, не перезагружается Антимонопольный комитет, и мы видим постоянные атаки на антикоррупционные органы, – у людей есть впечатление, что это дешевый популизм. Если бы действительно хотели бороться с олигархами, то дали бы работать тем инструментам, которые уже для этого есть.

Я не полностью согласен с таким подходом. Дать заработать тем инструментам, которые есть – это, якобы с первого взгляда, такой довольно правильный, разумный подход. Но здесь есть определенная манипуляция. Понимаете, все эти инструменты там и так работают. Но они работают по тем правилам, которые им навязывают олигархи, "теневики", навязывает тот "окологосударственный" бизнес, который "питается" от того, что люди недополучают. Я вам объясню.



Гетманцев: "Олигархи представляют угрозу нацбезопасности" / Фото 24 канала

В чем вообще система олигархического бизнеса или бизнеса, который нарушает законодательство? Я как чиновник получаю определенный актив. Потом я с этого актива получаю доход, который я вкладываю в свою власть. Эту власть я конвертируют снова в определенные активы. Так я обогащаюсь, растет эта власть и бизнес.

Это собственно и то, какой путь проходит олигарх и почему мы с вами говорим, с одной стороны, о негативе олигархата как такового, а с другой – о том, что эта вся правовая система освящает это все. Она работает как раз, будем откровенны, не так, как заложено создателями этой правовой системы. Мы должны сломать это все, принимая такие законы. Поэтому это революция сверху.

Как этот закон может это сломать?

Возвращаясь к Антимонопольному комитету. Вы знаете, что расследование Антимонопольного комитета длится 1,5 года? За расследованиями идут суды, которые длятся также 1,5 – 2 года. Имеем ли мы с вами 3 года, чтобы используя несовершенную судебную систему, различные юридические рычаги, которые есть в распоряжении крупного, среднего бизнеса, решить эту проблему?

Вы думаете, что закон об олигархах поможет быстрее все исправить? Это будет так же 3 года.

Я вам объясняю, что такое закон об олигархах. Это как раз возвращение в право. Закон об олигархах – это когда мы на уровне закона, решений СНБО, определяем, что ты являешься тем человеком, который злоупотребляет своим положением, потому что имеешь активы в своих руках, которые используешь для собственного обогащения в ущерб государства.

Что известно о законопроекте об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский



Уже в июне 2021 года документ Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание законопроекта о статусе олигархов. Тогда же он отметил, что у олигархов будет выбор: попасть под санкции или прекратить незаконную деятельность.Уже в июне 2021 года документ передали в комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, чтобы его рассмотрели. Дмитрий Разумков заявил, что вероятно законопроект рассмотрят раньше , чем ожидали.

Мы делаем реестр. Этим людям включают определенные негативные явления, негативные последствия как: финансовый мониторинг, повышенное внимание и определенные преграды со стороны европейских стран, США и тому подобное. Потому что сам факт включения человека в реестр олигархов уже является негативным для него. Самое главное, что этот закон не единственный.

Он идет в пакете с большим налоговым законом, который очень критикует большой бизнес – №5600 (законопроект – 24 канал), который вносит изменения в Налоговый кодекс, устраняя все неправомерные преференции, коррупционные льготы, схемы уклонения от налогообложения, которые годами существовали в нашем государстве – появились не при нас, но, к сожалению, при нас надо их ликвидировать.