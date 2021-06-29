Основная задача – отстроить в Украине систему цивилизованных нормальных европейских отношений, которые бы позволили государству, в частности бизнесу, свободно развиваться. Об этом рассказал в программе "Первые лица" нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

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"На самом деле деолигархизация выгодна прежде всего олигархам. Они так не думают, а напрасно", – подчеркнул депутат. Он пояснил, что сами олигархи являются бенефициарами такого процесса и решения, ведь их бизнес уже сложился.

Есть большой, мощный бизнес. Действительно, они будут меньше зарабатывать, делиться с государством. Но сам этот бизнес капитализируется, будет стоить больше, если он будет в цивилизованной стране,

– отметил Гетманцев.

Если бы заводы олигархов, как отметил нардеп, перенести, например, в Польшу, где есть правовая и правоохранительная инфраструктура, они будут стоить в 10 раз дороже.

"Почему мы вместе со всем обществом не можем построить в Украине такую же инфраструктуру? Именно на это направлен законопроект президента, как и другие наши инициативы", – добавил Гетманцев.

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